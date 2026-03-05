Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Ман Юнайтед – 2:1. Поражение в большинстве. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.03.2026 22:15 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
Англия
Ньюкасл – Ман Юнайтед – 2:1. Поражение в большинстве. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26

Ньюкасл – Ман Юнайтед – 2:1. Поражение в большинстве. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта Манчестер Юнайтед проиграл Ньюкаслу в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на домашнем стадионе сорок Сент-Джеймс Парк и завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе хозяев отличились Энтони Гордон и Уильямс Осула, а у красных единственный мяч забил Каземиро.

Ньюкасл весь второй тайм и конец первого играл вдевятером – красную на 45+1-й миунте получил Джейкоб Рэмзи.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Гордон, 45+6 (пен.), Осула, 90 – Каземиро, 45+9

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл), асcист Киран Триппье.
45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
45’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
45’ +1
Джейкоб Рэмси (Ньюкасл) получает красную карточку.
Манчестер Юнайтед Ньюкасл пенальти удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Каземиро Энтони Гордон Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Джейкоб Рэмзи Вильям Осула видео голов и обзор
