Ньюкасл – Ман Юнайтед – 2:1. Поражение в большинстве. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26
4 марта Манчестер Юнайтед проиграл Ньюкаслу в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча прошла на домашнем стадионе сорок Сент-Джеймс Парк и завершилась со счетом 2:1.
Голами в составе хозяев отличились Энтони Гордон и Уильямс Осула, а у красных единственный мяч забил Каземиро.
Ньюкасл весь второй тайм и конец первого играл вдевятером – красную на 45+1-й миунте получил Джейкоб Рэмзи.
АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Гордон, 45+6 (пен.), Осула, 90 – Каземиро, 45+9
Видеообзор матча
События матча
