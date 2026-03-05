4 марта Манчестер Юнайтед проиграл Ньюкаслу в матче 29-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча прошла на домашнем стадионе сорок Сент-Джеймс Парк и завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе хозяев отличились Энтони Гордон и Уильямс Осула, а у красных единственный мяч забил Каземиро.

Ньюкасл весь второй тайм и конец первого играл вдевятером – красную на 45+1-й миунте получил Джейкоб Рэмзи.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Гордон, 45+6 (пен.), Осула, 90 – Каземиро, 45+9

Видеообзор матча