Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 29-го тура АПЛ начнется 4 марта в 22:15 по киевскому времени
В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
