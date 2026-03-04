В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция