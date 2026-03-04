Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
04.03.2026 22:15 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2026, 12:04 |
24
0

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 29-го тура АПЛ начнется 4 марта в 22:15 по киевскому времени

04 марта 2026, 12:04 |
24
0
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сэнт-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ньюкасл Манчестер Юнайтед Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04 марта 2026, 07:26 5
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб

Рубчинский хочет перейти в «Карпаты»

Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Футбол | 04 марта 2026, 10:40 4
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико

«Матрасники» прошли в финал, но закрепили гегемонию каталонцев в стране

Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Футбол | 03.03.2026, 16:50
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Челси может принять резонансное решение по Мудрику
Легенда футбола: «Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола»
Футбол | 04.03.2026, 05:21
Легенда футбола: «Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола»
Легенда футбола: «Винисиус имеет полное право на самовыражение после гола»
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Футбол | 04.03.2026, 00:05
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 5
Футбол
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
Бронзовый призер ЧЕ порвала кресты на чемпионате Украины по легкой атлетике
02.03.2026, 21:10
Другие виды
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
02.03.2026, 09:29 1
Футбол
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 31
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем