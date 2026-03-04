Победный хет-трик. Челси разгромил Астон Виллу, оформив камбэк в АПЛ

4 марта состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились претенденты на место в топ-4 – «Астон Вилла» и «Челси».

Клубы сыграли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Уже на второй минуте хозяева забили первый мяч, однако развить свое преимущество не смогли.

«Челси» еще до перерыва сумел перевернуть ход встречи и ушел на отдых, ведя в счете. Во втором тайме матч полностью проходил под контролем гостей.

Героем встречи стал бразилец Жоао Педро, который оформил хет-трик в ворота «Астон Виллы».

Английская Премьер-лига. 29-й тур, 4 марта

«Астон Вилла» – «Челси» – 1:4

Голы: Дуглас Луис, 2 – Жоао Педро, 35, 45+6, 64, Палмер, 55

Joao Pedro's hat-trick takes @ChelseaFC to just three points behind fourth-placed Aston Villa 🔵 pic.twitter.com/YZLRqY58aW — Premier League (@premierleague) March 4, 2026

«Фулхэм» – «Вест Хэм» – 0:1

Гол: Саммервилл, 65