Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 марта 2026, 23:37 | Обновлено 04 марта 2026, 23:43
Победный хет-трик. Челси разгромил Астон Виллу, оформив камбэк в АПЛ

Спасателем «синих» стал бразилец Жоао Педро

Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились претенденты на место в топ-4 – «Астон Вилла» и «Челси».

Клубы сыграли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Уже на второй минуте хозяева забили первый мяч, однако развить свое преимущество не смогли.

«Челси» еще до перерыва сумел перевернуть ход встречи и ушел на отдых, ведя в счете. Во втором тайме матч полностью проходил под контролем гостей.

Героем встречи стал бразилец Жоао Педро, который оформил хет-трик в ворота «Астон Виллы».

Английская Премьер-лига. 29-й тур, 4 марта

«Астон Вилла» – «Челси» – 1:4

Голы: Дуглас Луис, 2 – Жоао Педро, 35, 45+6, 64, Палмер, 55

«Фулхэм» – «Вест Хэм» – 0:1

Гол: Саммервилл, 65

По теме:
Арсенал обыграл Брайтон и закрепился на первом месте в АПЛ
Сенсация на Этихад. Ман Сити потерял очки в матче с экс-командой Зинченко
Сака сыграл за Арсенал 300 матчей во всех турнирах
Челси Вест Хэм Фулхэм Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Челси Коул Палмер Крисенсио Саммервилл Дуглас Луис Жоао Педро Жункейра
