4 марта Вест Хэм одержал минимальную победу в матче 29-го тура АПЛ 2025/26 против Фулхэма.

Встреча прошла на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол был забит Крисенси Саммервиллем, который воспользовался неудачными действиями голкипера и защитников соперника.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Фулхэм – Вест Хэм – 0:1

Гол: Саммервилл, 65

Видеообзор матча