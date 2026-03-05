Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Фулхэм
04.03.2026 21:30 – FT 0 : 1
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта Вест Хэм одержал минимальную победу в матче 29-го тура АПЛ 2025/26 против Фулхэма.

Встреча прошла на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол был забит Крисенси Саммервиллем, который воспользовался неудачными действиями голкипера и защитников соперника.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Фулхэм – Вест Хэм – 0:1

Гол: Саммервилл, 65

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
