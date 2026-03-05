Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26
4 марта Вест Хэм одержал минимальную победу в матче 29-го тура АПЛ 2025/26 против Фулхэма.
Встреча прошла на стадионе Крейвен Коттедж в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу молотобойцев.
Единственный гол был забит Крисенси Саммервиллем, который воспользовался неудачными действиями голкипера и защитников соперника.
АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта
Фулхэм – Вест Хэм – 0:1
Гол: Саммервилл, 65
Видеообзор матча
События матча
