  Фулхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Фулхэм
04.03.2026 21:30 - : -
Вест Хэм
Англия
03 марта 2026, 21:39
Фулхэм – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 марта в 21:30 по Киеву

ФК Фулхэм

В среду, 4 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Фулхэм

Далеко не самые стабильные результаты демонстрируют дачники в текущем сезоне. После 28 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 40 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже огромно и составляет 15 очков.

В Кубке Англии лондонцам удалось пройти в 1/8 финала, где их ждет поединок против «Саутгемптона».

Вест Хэм

А вот «молотобойцы» в текущем сезоне разочаровывают. За 28 игр национальной лиги клуб набрал всего 25 баллов, пока позволяют ему находиться на 18-м месте общего зачета. Расстояние от безопасной 17-й позиции на данный момент составляет 2 балла.

В Кубке Англии «Вест Хэм» также квалифицировался в 1/8 финала, где будет противостоять «Брентфорду».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Фулхэм». «Дачники» одержали 3 победы, 1 матч завершился вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Вест Хэм».

Интересные факты

  • «Фулхэм» победил в 5/7 предыдущих матчах на домашнем стадионе.
  • «Вест Хэм» пропустил 54 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Фулхэм» не хранит ворота сухими уже 12 игр подряд.

Прогноз

У коллективов есть некоторые проблемы с обороной в последних играх, поэтому я поставлю на «обе забьют».

Фулхэм
4 марта 2026 -
21:30
Вест Хэм
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
