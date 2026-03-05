Вылет Марселя. В сериях пенальти определены два полуфиналиста Кубка Франции

4 марта состоялось два матча 1/4 финала Кубка Франции 2025/26.

Лорьян сыграл против Ниццы, а Марсель встретился с Тулузой. Обе встречи завершились в серии пенальти.

Ницца после 0:0 в основное время выиграла у Лорьяна серию 11-метровых со счетом 6:5.

Марсель и Тулуза за 90 минут забили по два гола (2:2), а по пенальти дальше прошли фиолетовые – 4:3.

Ницца и Тулуза присоединились к Страсбургу, который днем ранее в четвертьфинальном поединке одолел Реймс (2:1).

В еще одном матче 1/2 финала Кубка Франции 5 марта сойдутся Лион и Ланс (22:10 по Киеву).

Кубок Франции 2025/26. 1/4 финала, 4 марта

Лорьян – Ницца – 0:0 (пен. 5:6)

Удаление: Пажи, 44 (Лорьян)

Марсель – Тулуза – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Гринвуд, 2 (пен.), Пайшао, 56 – Гбоо, 13, Крессвелл, 60

Пары 1/4 финала Кубка Франции

