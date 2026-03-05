Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Франции
Лорьян
04.03.2026 21:30 – FT 0 : 0
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Ницца
Кубок Франции
05 марта 2026, 00:52 | Обновлено 05 марта 2026, 01:05
Вылет Марселя. В сериях пенальти определены два полуфиналиста Кубка Франции

4 марта в четвертьфинале турнира провансальцы проиграли Тулузе, Ницца прошла Лорьян

Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта состоялось два матча 1/4 финала Кубка Франции 2025/26.

Лорьян сыграл против Ниццы, а Марсель встретился с Тулузой. Обе встречи завершились в серии пенальти.

Ницца после 0:0 в основное время выиграла у Лорьяна серию 11-метровых со счетом 6:5.

Марсель и Тулуза за 90 минут забили по два гола (2:2), а по пенальти дальше прошли фиолетовые – 4:3.

Ницца и Тулуза присоединились к Страсбургу, который днем ранее в четвертьфинальном поединке одолел Реймс (2:1).

В еще одном матче 1/2 финала Кубка Франции 5 марта сойдутся Лион и Ланс (22:10 по Киеву).

Кубок Франции 2025/26. 1/4 финала, 4 марта

Лорьян – Ницца – 0:0 (пен. 5:6)

Удаление: Пажи, 44 (Лорьян)

Марсель – Тулуза – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Гринвуд, 2 (пен.), Пайшао, 56 – Гбоо, 13, Крессвелл, 60

Пары 1/4 финала Кубка Франции

Инфографика

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Абдулайе Файе (Лорьян).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед-Али Чо (Ницца).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Шарль Ванхаутте (Ницца).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Панос Кацерис (Лорьян).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Антуан Менди (Ницца).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Карлос (Ницца).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Морган Сансон (Ницца).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Arsene Kouassi (Лорьян).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Монтассар Тальби (Лорьян).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Жонатан Клаус (Ницца).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Noah Cadiou (Лорьян).
44’
Pablo Pagis (Лорьян) получает красную карточку.
По теме:
Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
ЛНЗ – Буковина – 0:0 (4:5 по пен). Обзор матча и серии пенальти
Лига чемпионов Азии. Восточная зона играет 1/8 финала, Западная – воюет
Игор Пайшао Мейсон Гринвуд пенальти серия пенальти Чарли Крессуэлл Марсель Лорьян Ницца Тулуза Кубок Франции по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
