Три гола за последние 10 минут. Определен первый полуфиналист Кубка Франции
В матче 1/4 финала Страсбург переиграл Реймс со счетом 2:1
В четвертьфинале Кубок Франции Страсбург одержал волевую победу над Реймсом и вышел в полуфинал турнира.
Встреча, состоявшаяся 3 марта на стадионе Стад де ла Мено в Страсбурге, завершилась со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый тайм прошел без забитых мячей. В заключительной части игры хозяева сумели реализовать свои шансы.
На 82-й минуте Хоакин Паничелли открыл счет, реализовав пенальти. А на 87-й минуте Хулио Энкисо также с 11-метровой отметки удвоил преимущество Страсбурга.
Реймс сократил отставание в компенсированное время, на 90+4 минуте отличился Патрик Заби, однако спасти матч гостям не удалось.
Страсбург вышел в 1/2 финала. В других четвертьфиналах сыграют: Лорьян – Ницца, Марсель – Тулуза (4 марта), Лион – Ланс (5 марта).
Кубок Франции. Четвертьфинал, 3 марта 2026
Страсбург – Реймс – 2:1
Голы: Хоакин Паничелли, 82 (пен), Хулио Энкисо, 87 (пен) – Патрик Заби, 90+4
Пары 1/4 финала
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки сыграют в Кракове
Украинец сам арендовал себе поле для тренировок