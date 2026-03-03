Три гола за последние 10 минут. Определен первый полуфиналист Кубка Франции

В четвертьфинале Кубок Франции Страсбург одержал волевую победу над Реймсом и вышел в полуфинал турнира.

Встреча, состоявшаяся 3 марта на стадионе Стад де ла Мено в Страсбурге, завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел без забитых мячей. В заключительной части игры хозяева сумели реализовать свои шансы.

На 82-й минуте Хоакин Паничелли открыл счет, реализовав пенальти. А на 87-й минуте Хулио Энкисо также с 11-метровой отметки удвоил преимущество Страсбурга.

Реймс сократил отставание в компенсированное время, на 90+4 минуте отличился Патрик Заби, однако спасти матч гостям не удалось.

Страсбург вышел в 1/2 финала. В других четвертьфиналах сыграют: Лорьян – Ницца, Марсель – Тулуза (4 марта), Лион – Ланс (5 марта).

Кубок Франции. Четвертьфинал, 3 марта 2026

Страсбург – Реймс – 2:1

Голы: Хоакин Паничелли, 82 (пен), Хулио Энкисо, 87 (пен) – Патрик Заби, 90+4

Пары 1/4 финала

Фотогалерея