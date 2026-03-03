Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Три гола за последние 10 минут. Определен первый полуфиналист Кубка Франции
03.03.2026 22:00 – FT 2 : 1
03 марта 2026, 23:59 | Обновлено 04 марта 2026, 00:04
Три гола за последние 10 минут. Определен первый полуфиналист Кубка Франции

В матче 1/4 финала Страсбург переиграл Реймс со счетом 2:1

Три гола за последние 10 минут. Определен первый полуфиналист Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинале Кубок Франции Страсбург одержал волевую победу над Реймсом и вышел в полуфинал турнира.

Встреча, состоявшаяся 3 марта на стадионе Стад де ла Мено в Страсбурге, завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел без забитых мячей. В заключительной части игры хозяева сумели реализовать свои шансы.

На 82-й минуте Хоакин Паничелли открыл счет, реализовав пенальти. А на 87-й минуте Хулио Энкисо также с 11-метровой отметки удвоил преимущество Страсбурга.

Реймс сократил отставание в компенсированное время, на 90+4 минуте отличился Патрик Заби, однако спасти матч гостям не удалось.

Страсбург вышел в 1/2 финала. В других четвертьфиналах сыграют: Лорьян – Ницца, Марсель – Тулуза (4 марта), Лион – Ланс (5 марта).

Кубок Франции. Четвертьфинал, 3 марта 2026

Страсбург – Реймс – 2:1

Голы: Хоакин Паничелли, 82 (пен), Хулио Энкисо, 87 (пен) – Патрик Заби, 90+4

Пары 1/4 финала

Фотогалерея

По теме:
Все решил пенальти. Спортинг одолел Порту в первом матче 1/2 финала Кубка
Комо – Интер – 0:0. Полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Страсбург Реймс Кубок Франции по футболу видео голов и обзор Хоакин Паничелли Хулио Энсисо пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
