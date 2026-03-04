Страсбург – Реймс – 2:1. Четвертьфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор

В матче 1/4 финала Кубка Франции Страсбург одержал победу над Реймсом..

Встреча завершилась со счетом 2:1, Страсбург вышел в 1/2 финала.

На 82-й минуте Хоакин Паничелли открыл счет с пенальти. А на 87-й минуте Хулио Энсисо также с 11-метрового удвоил преимущество Страсбурга.

Реймс сократил отставание в компенсированное время, на 90+4 минуте отличился Патрик Заби, однако спасти матч гостям не удалось.

Кубок Франции. Четвертьфинал, 3 марта 2026

Страсбург – Реймс – 2:1

Голы: Хоакин Паничелли, 82 (пен), Хулио Энсисо, 87 (пен) – Патрик Заби, 90+4

Видео голов и обзор матча