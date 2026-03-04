Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Страсбург – Реймс – 2:1. Четвертьфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор
Кубок Франции
Страсбург
03.03.2026 22:00 – FT 2 : 1
Реймс
Франция
04 марта 2026, 16:59 | Обновлено 04 марта 2026, 17:11
Страсбург – Реймс – 2:1. Четвертьфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Франции Страсбург одержал победу над Реймсом..

Встреча завершилась со счетом 2:1, Страсбург вышел в 1/2 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте Хоакин Паничелли открыл счет с пенальти. А на 87-й минуте Хулио Энсисо также с 11-метрового удвоил преимущество Страсбурга.

Реймс сократил отставание в компенсированное время, на 90+4 минуте отличился Патрик Заби, однако спасти матч гостям не удалось.

Кубок Франции. Четвертьфинал, 3 марта 2026

Страсбург – Реймс – 2:1

Голы: Хоакин Паничелли, 82 (пен), Хулио Энсисо, 87 (пен) – Патрик Заби, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Patrick Zabi (Реймс), асcист Ange Martial Tia.
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулио Энсисо (Страсбург).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоакин Паничелли (Страсбург).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
