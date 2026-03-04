Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Француз, разорвавший контракт с Кривбассом, уехал в Казахстан
04 марта 2026, 22:58
ОФИЦИАЛЬНО. Француз, разорвавший контракт с Кривбассом, уехал в Казахстан

Ноа Ндомбази стал футболистом «Каспия»

ОФИЦИАЛЬНО. Француз, разорвавший контракт с Кривбассом, уехал в Казахстан
instagram.com/caspiy_fc

Казахстанский футбольный клуб «Каспий» официально объявил о подписании 24-летнего французского центрфорварда Ноа Ндомбази.

Детали трудового соглашения с игроком не разглашаются, но по неофициальной информации оно рассчитано до конца текущего года.

В «Каспий» Ндомбази перешел свободным агентом, что стало возможным благодаря недавнему расторжению контракта между ним и «Кривбассом».

За «Кривбасс» Ндомбази играл с конца сентября 2024 года, поучаствовав в 14 поединках (293 минуты), но так и не отличившись результативными действиями.

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
