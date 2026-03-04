Другие новости04 марта 2026, 22:58 |
323
0
ОФИЦИАЛЬНО. Француз, разорвавший контракт с Кривбассом, уехал в Казахстан
Ноа Ндомбази стал футболистом «Каспия»
04 марта 2026, 22:58 |
323
0
Казахстанский футбольный клуб «Каспий» официально объявил о подписании 24-летнего французского центрфорварда Ноа Ндомбази.
Детали трудового соглашения с игроком не разглашаются, но по неофициальной информации оно рассчитано до конца текущего года.
В «Каспий» Ндомбази перешел свободным агентом, что стало возможным благодаря недавнему расторжению контракта между ним и «Кривбассом».
За «Кривбасс» Ндомбази играл с конца сентября 2024 года, поучаствовав в 14 поединках (293 минуты), но так и не отличившись результативными действиями.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2026, 07:26 10
Рубчинский хочет перейти в «Карпаты»
Футбол | 04 марта 2026, 14:27 5
Игроком королевского клуба мог стать Давид Сория
Война | 04.03.2026, 09:00
Футбол | 03.03.2026, 21:51
Футбол | 04.03.2026, 21:29
Комментарии 0
Популярные новости
04.03.2026, 00:42
03.03.2026, 00:05 14
03.03.2026, 12:31 3
03.03.2026, 17:52
04.03.2026, 03:55 16
03.03.2026, 03:33 45
03.03.2026, 19:57 182
03.03.2026, 08:09 57