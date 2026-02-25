Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 14:31 | Обновлено 25 февраля 2026, 14:32
204
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером

Ндомбази покидает украинский клуб

25 февраля 2026, 14:31 | Обновлено 25 февраля 2026, 14:32
204
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ Кривбасс объявил об уходе из команды форварда Ноа Ндомбази. Стороны решили разорвать контракт по взаимному согласию.

Французский игрок стал футболистом криворожского клуба в июле 2024 года. За полтора года провел 14 официальных матчей во всех турнирах, забитыми голами не отмечался: УПЛ – 13 игр, Кубок Украины – 2.

Раньше была информация о том, что Ндомбази находится на просмотре в команде по чемпионату Казахстана.

По теме:
«Сейчас все реально». Защитник Полесья – о борьбе за чемпионство
Артем ГУСОЛ: «Защита Полесья хорошо работала, это очень тяжелый соперник»
Владимир ЦИТКИН: «Первый весенний тур прошел без креатива»
Кривбасс Кривой Рог Ноа Ндомбази трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25 февраля 2026, 09:39 23
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение

Александрия обращалась к киевлянам по поводу возможности сыграть на их поле

Соперник Фьюри: «Он шокировал мир в бою с Кличко. Теперь моя очередь»
Бокс | 25 февраля 2026, 05:45 3
Соперник Фьюри: «Он шокировал мир в бою с Кличко. Теперь моя очередь»
Соперник Фьюри: «Он шокировал мир в бою с Кличко. Теперь моя очередь»

Махмудов уверен в успехе

Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Когда деньги важнее титулов. Хорхе Сампаоли научился делать кассу на имидже
Футбол | 25.02.2026, 12:58
Когда деньги важнее титулов. Хорхе Сампаоли научился делать кассу на имидже
Когда деньги важнее титулов. Хорхе Сампаоли научился делать кассу на имидже
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Футбол | 25.02.2026, 09:59
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
Фьюри назвал две причины, почему бой с Усиком состоится
24.02.2026, 02:21 5
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 18
Футбол
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 3
Бокс
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
25.02.2026, 06:23 9
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
24.02.2026, 22:02 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
23.02.2026, 16:29 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем