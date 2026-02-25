ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером

Клуб УПЛ Кривбасс объявил об уходе из команды форварда Ноа Ндомбази. Стороны решили разорвать контракт по взаимному согласию.

Французский игрок стал футболистом криворожского клуба в июле 2024 года. За полтора года провел 14 официальных матчей во всех турнирах, забитыми голами не отмечался: УПЛ – 13 игр, Кубок Украины – 2.

Раньше была информация о том, что Ндомбази находится на просмотре в команде по чемпионату Казахстана.