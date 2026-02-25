Украина. Премьер лига25 февраля 2026, 14:31 | Обновлено 25 февраля 2026, 14:32
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с форвардом-легионером
Ндомбази покидает украинский клуб
25 февраля 2026, 14:31 | Обновлено 25 февраля 2026, 14:32
Клуб УПЛ Кривбасс объявил об уходе из команды форварда Ноа Ндомбази. Стороны решили разорвать контракт по взаимному согласию.
Французский игрок стал футболистом криворожского клуба в июле 2024 года. За полтора года провел 14 официальных матчей во всех турнирах, забитыми голами не отмечался: УПЛ – 13 игр, Кубок Украины – 2.
Раньше была информация о том, что Ндомбази находится на просмотре в команде по чемпионату Казахстана.
