Арсенал обыграл Брайтон и закрепился на первом месте в АПЛ
Единственный гол в матче забил Букайо Сака
В 29-м туре АПЛ сезона-2025/2026 «Арсенал» одержал минимальную победу над «Брайтоном». Поединок состоялся на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон-энд-Хоуви
Единственный гол в матче лондонцы забили уже на 9-й минуте. Букайо Сака воспользовался передачей Юрриена Тимбера и точно пробил, установив окончательный счет – 1:0 в пользу гостей.
После этой победы «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, имея 67 очков после 30 матчей. Отрыв от «Манчестер Сити», который идет вторым и имеет игру в запасе, составляет семь баллов. «Брайтон» с 37 очками занимает 13-е место.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
АПЛ. 29-й тур.
Брайтон – Арсенал – 0:1
Голы: Сака, 9.
Брайтон: Вербрюгген, Кадиоглу, Виффер (Вельтман 77), Боскальи, ван Гекке, Гросс, Балеба (Аяри 78), Митома (Минте 46), Гомес (Гавелл 77), Гиншелвуд (Велбек 69), Рюттер.
Арсенал: Рая, Инкапье, Тимбер, Магальяес, Москера (Калафиори 64), Райс, Субименди (Ньоргор 80), Эзе, Мартинелли (Троссард 60), Сака, Дьокереш (Гаверц 59).
On his 300th @Arsenal appearance, Bukayo Saka extends the Gunners' lead at the top to seven points 🔝 pic.twitter.com/cEzkzkJLf8— Premier League (@premierleague) March 4, 2026
Розкажіть як там справи у Сіті? Вже наздоганяє Арсенал? Чи ще не дуже?
Сіті не посоромився при рідних вболівальниках взяти аж одне очко проти 17-ої команди АПЛ.
Достойний результат для команди, яка (як вважають багато клоунів) має наздогнати лідера.