Арсенал обыграл Брайтон и закрепился на первом месте в АПЛ

В 29-м туре АПЛ сезона-2025/2026 «Арсенал» одержал минимальную победу над «Брайтоном». Поединок состоялся на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон-энд-Хоуви

Единственный гол в матче лондонцы забили уже на 9-й минуте. Букайо Сака воспользовался передачей Юрриена Тимбера и точно пробил, установив окончательный счет – 1:0 в пользу гостей.

После этой победы «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, имея 67 очков после 30 матчей. Отрыв от «Манчестер Сити», который идет вторым и имеет игру в запасе, составляет семь баллов. «Брайтон» с 37 очками занимает 13-е место.

АПЛ. 29-й тур.

Брайтон – Арсенал – 0:1

Голы: Сака, 9.

Брайтон: Вербрюгген, Кадиоглу, Виффер (Вельтман 77), Боскальи, ван Гекке, Гросс, Балеба (Аяри 78), Митома (Минте 46), Гомес (Гавелл 77), Гиншелвуд (Велбек 69), Рюттер.

Арсенал: Рая, Инкапье, Тимбер, Магальяес, Москера (Калафиори 64), Райс, Субименди (Ньоргор 80), Эзе, Мартинелли (Троссард 60), Сака, Дьокереш (Гаверц 59).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ