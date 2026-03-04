Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брайтон
04.03.2026 21:30 – FT 0 : 1
Арсенал
Англия
04 марта 2026, 23:30 | Обновлено 04 марта 2026, 23:35
Арсенал обыграл Брайтон и закрепился на первом месте в АПЛ

Единственный гол в матче забил Букайо Сака

Брайтон – Арсенал

В 29-м туре АПЛ сезона-2025/2026 «Арсенал» одержал минимальную победу над «Брайтоном». Поединок состоялся на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон-энд-Хоуви

Единственный гол в матче лондонцы забили уже на 9-й минуте. Букайо Сака воспользовался передачей Юрриена Тимбера и точно пробил, установив окончательный счет – 1:0 в пользу гостей.

После этой победы «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, имея 67 очков после 30 матчей. Отрыв от «Манчестер Сити», который идет вторым и имеет игру в запасе, составляет семь баллов. «Брайтон» с 37 очками занимает 13-е место.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 29-й тур.

Брайтон – Арсенал – 0:1
Голы: Сака, 9.

Брайтон: Вербрюгген, Кадиоглу, Виффер (Вельтман 77), Боскальи, ван Гекке, Гросс, Балеба (Аяри 78), Митома (Минте 46), Гомес (Гавелл 77), Гиншелвуд (Велбек 69), Рюттер.

Арсенал: Рая, Инкапье, Тимбер, Магальяес, Москера (Калафиори 64), Райс, Субименди (Ньоргор 80), Эзе, Мартинелли (Троссард 60), Сака, Дьокереш (Гаверц 59).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Победный хет-трик. Челси разгромил Астон Виллу, оформив камбэк в АПЛ
Сенсация на Этихад. Ман Сити потерял очки в матче с экс-командой Зинченко
Сака сыграл за Арсенал 300 матчей во всех турнирах
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Арсенал
ptolemeus
Клоуни, які чекають, що Сіті наздожене Арсенал - ви де хлопці?
Розкажіть як там справи у Сіті? Вже наздоганяє Арсенал? Чи ще не дуже?
Сіті не посоромився при рідних вболівальниках взяти аж одне очко проти 17-ої команди АПЛ.
Достойний результат для команди, яка (як вважають багато клоунів) має наздогнати лідера.
+1
Prokop_Andriy
Молодці, відірвалися ще більше від Сіті
