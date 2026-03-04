Англия04 марта 2026, 10:14 |
Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 29-го тура АПЛ начнется 4 марта в 21:30 по киевскому времени
В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports+.
Брайтон – Арсенал
