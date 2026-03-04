Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брайтон
04.03.2026 21:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2026, 10:14 |
11
0

Матч 29-го тура АПЛ начнется 4 марта в 21:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports+.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

