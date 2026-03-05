Англия05 марта 2026, 06:51 |
Брайтон – Арсенал – 0:1. Как забил Букайо Сака. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26
05 марта 2026, 06:51 |
4 марта лондонский Арсенал переиграл Брайтон в матче 29-го тура АПЛ сезона 2025/26.
Поединок прошел на арене Амекс Стэдиум и завершился со счетом 1:0 в пользу канониров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 9-й минуте забил Букайо Сака.
Читайте также:Арсенал обыграл Брайтон и закрепился на первом месте в АПЛ
АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта
Брайтон – Арсенал – 0:1
Гол: Сака, 9
Видеообзор матча (смотреть на YouTube)
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Юрриен Тимбер.
