  4. Брайтон – Арсенал – 0:1. Как забил Букайо Сака. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Брайтон
04.03.2026 21:30 – FT 0 : 1
Арсенал
Англия
05 марта 2026, 06:51 |
Брайтон – Арсенал – 0:1. Как забил Букайо Сака. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26

Брайтон – Арсенал – 0:1. Как забил Букайо Сака. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта лондонский Арсенал переиграл Брайтон в матче 29-го тура АПЛ сезона 2025/26.

Поединок прошел на арене Амекс Стэдиум и завершился со счетом 1:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 9-й минуте забил Букайо Сака.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Брайтон – Арсенал – 0:1

Гол: Сака, 9

Видеообзор матча (смотреть на YouTube)

События матча

9’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Юрриен Тимбер.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
