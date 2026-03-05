4 марта лондонский Арсенал переиграл Брайтон в матче 29-го тура АПЛ сезона 2025/26.

Поединок прошел на арене Амекс Стэдиум и завершился со счетом 1:0 в пользу канониров.

Единственный гол на 9-й минуте забил Букайо Сака.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Брайтон – Арсенал – 0:1

Гол: Сака, 9

