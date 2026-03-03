В среду, 4 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Брайтон

Довольно неоднозначный сезон проводит «Брайтон». Тем не менее, после 28 туров Премьер-лиги на балансе клуба есть 37 очков, позволяющих ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно серьезное – 12 баллов. Столько же отделяет клуб от топ-5.

В Кубке Англии «чайки» вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв «Ливерпулю» со счетом 3:0.

Арсенал

Для «канониров» текущий сезон проходит уже традиционно очень уверенно. За 29 матчей чемпионата Англии лондонцам удалось завоевать 64 балла, благодаря которым они и возглавляют турнирную таблицу. Расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на данный момент составляет 5 баллов, но у горожан есть игра в запасе. В Кубке Англии «Арсенал» квалифицировался в 1/8 финала, где встретится с перволиговым «Мансфилдом».

В Лиге чемпионов англичанам удалось пробиться в 1/8 финала – там их ждет противостояние с леверкузенским «Байером».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Арсенал». На балансе команды 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Арсенала» длится уже 9 матчей подряд. На балансе команды 7 побед и 2 ничьи.

«Арсенал» не может сохранить ворота сухими уже 4 игры Премьер-лиги подряд.

За 8 предыдущих домашних поединков «Брайтон» имеет только 2 победы.

Только в 2/9 предыдущих матчей «Брайтона» в Премьер-лиге было забито более 2 голов.

Прогноз

«Арсенал» подходит к игре в статусе фаворита, так что я поставлю на его победу (с коэффициентом 1.69 по линии БК betking).