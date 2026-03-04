Перевоплощение Лассины. Продлит ли Шахтер контракт с Траоре?

Конец февраля, когда украинский клубный футбол вернулся на отечественные зеленые поля после нескольких месяцев «спячки», в «Шахтере» ознаменовался тем, что можно смело называть перевоплощением Лассины Траоре. 25-летний центрфорвард, которого покупали еще под Роберто Де Дзерби летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро, в какой-то момент превратился лишь в третью опцию для нынешнего наставника «горняков» Арды Турана, проигрывая конкуренцию более молодым бразильцам Кауану Элиасу и Луке Мейреллишу.

Впрочем, у африканца были вполне объективные причины, которые объясняли столь стремительный уровень командно-ранговой деградации. За те четыре с половиной года, которые Лассина Траоре провел в «Шахтере», он, к сожалению, был полностью готов к большому футболу не так уж и часто. 653 дня, если доверять подсчетам Transfermarkt, буркинийский нападающий провел в лазарете, преимущественно залечивая последствия тяжелейших травм колена.

Однако отказываться от услуг Траоре в «Шахтере» не спешили. Реальных возможностей избавиться от африканца у «горняков» хватало. Достаточно вспомнить, что летом минувшего года интерес к Лассине проявляла итальянская «Аталанта», а уже этой зимой на подписание мощного центрфорварда всерьез претендовали бельгийский «Антверпен» и нидерландский «Твенте». Впрочем, всякий раз донецкий клуб сомневался в целесообразности прощания с Траоре. И во многом по причине того, что за Лассину если что и давали, то сущие гроши, сравнивая с первоначальной суммой инвестиций в трансфер африканца.

Например, по интересу «Антверпена», который был чрезвычайно серьезным и предметным, известно, что бельгийский клуб давал «Шахтеру» только 500 тысяч евро и был готов заплатить 20% от суммы последующей перепродажи игрока, если таковая вообще когда-либо произойдет. В итоге президент «горняков» Ринат Ахметов отказался от этой сделки, хотя в какой-то момент казалось, что Траоре уже одной ногой находится в «Антверпене».

Выручить существенно больше за трансфер Траоре в последние пару трансферных окон «Шахтер» банально не имел возможности, учитывая тот факт, что трудовое соглашение буркинийца с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. За игрока с незащищенным контрактом на рынке не принято платить большие деньги, если только речь не идет о каком-либо гении или вундеркинде. Но и «Шахтеру» отпускать досрочно и фактически за бесценок форварда, на которого было потрачено так много, не имело ни малейшего смысла, что, очевидно, и поняли в донецком клубе.

Кроме того, нынешний «Шахтер» напрочь лишен центрфорварда такого профайла, каким может похвалиться Лассина Траоре. Пускай бразильцы Кауан Элиас и Лука Мейреллиш по антропометрии практически схожи с африканцем, зато непосредственно в контактной борьбе они выглядят значительно слабее, и в роли такого себе «тарана», коим ранее в команде был, скажем, Факундо Феррейра или Густаво Бланко Лещук, буркиниец выступает гораздо лучше, нежели его конкуренты.

Справедливость последнего тезиса Лассина наглядно продемонстрировал в первом же официальном матче «Шахтера» в 2026 году – против «Карпат» в рамках 17-го тура УПЛ. В игре, где соперник грамотно закрывался у своих ворот, Лука Мейреллиш, которого Арда Туран выпустил на поле с первых минут, довольно быстро потерялся и растерялся, а вот выпустить вместо него Кауана Элиаса турецкий тренер не имел возможности из-за повреждения, полученного бразильцем. В итоге на поле объявился Траоре, и блестяще решил исход противостояния, оформив первый в оранжево-черной футболке хет-трик.

Стоит напомнить, что Траоре при Де Дзерби великолепно стартовал в новой команде. В сезоне-2021/22 африканский форвард в 7 стартовых поединках УПЛ отличился аж 6 забитыми мячами, внезапно для многих оказавшись какой-то голевой машиной, остановить которую у защитников из нашей лиги не получалось абсолютно никак. Остановил эту феерию Лассины матч Лиги чемпионов против «Интера», в котором команда Де Дзерби сумела отстоять домашнюю ничью (0:0), но уже на 11-й минуте потеряла Траоре, получившего тяжелейшую травму колена. По сути, с того момента Лассина и «погас», так и не успев продемонстрировать весь свой класс и уровень в УПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine

После «Интера» в карьере Траоре начались длительные моменты пребывания в лазарете, где африканец фактически и встретил начало полномасштабной фазы российско-украинской войны. И этот аспект также крайне важен в истории взаимоотношений клуба с игроком, ведь Лассина оказался единственным легионером, который тогда, в 2022-м, не покинул «Шахтер», а согласился продолжить карьеру в стане «горняков». Да, эксперты отмечали, что буркиниец и близко не напоминал себя времен прихода в донецкую команду, но в целом этот поступок Лассины можно и нужно выделять, ведь он имел полное право как минимум воспользоваться Annexe 7 ФИФА, не говоря уже о более изощренных схемах, примененных впоследствии Манором Соломоном и Тете.

Траоре пояснял, что остался в «Шахтере» потому, что так его воспитывали с детства – что за добро нужно отплачивать добром. И он хотел помочь клубу, который не бросил в свое время его в тяжелой ситуации с травмой «крестов». Другое дело, что физически Лассина просто не мог соответствовать прежнему уровню, да и психологически, давайте говорить прямо, африканец также уже не вытягивал. После нескольких однотипных травм такой степени тяжести совсем неудивительно, когда спортсмен подспудно начинает себя беречь, боится идти в жесткие стыки или единоборства. Для того, чтобы переступить через это, нужно было время, а его Траоре не получал, так как едва только восстанавливался, как почти сразу же опять оказывался в лазарете.

Именно поэтому в какой-то момент сложилось впечатление, что «Шахтеру» стоит избавиться от Лассины. Но этого не случилось, и вторую часть сезона-2025/26 африканец начал прекрасно – сперва положил три мяча в ворота «Карпат» и принес победу «оранжево-черным» со счетом 3:0, а затем – вновь выйдя лишь на замену – помог партерам вырвать три очка в битве против «Вереса». Именно Траоре наносил удар после углового, что в конечном итоге привело к голу Бондаря в пустые ворота.

Да, в поединке против «Вереса» Траоре не выглядел настолько ярко, как с «Карпатами», однако здесь стоит отмечать, что и партнеры по какой-то причине не задействовали африканца так часто, как с львовянами. Смотрим цифры: за 29 минут в игре с «зелено-белыми» Траоре 15 раз коснулся мяча, в то время как за 32 минуты против «волков» в его активе статистики насчитали только 6 касаний. Очевидно, что футболисты «Шахтера» в матче против «Вереса» не прибегали к забросам на Лассину, однако тот все равно умудрился нанести те же три удара по воротам за отведенное ему время, что и в поединке против «Карпат». Причем с весьма неплохим показателем остроты. Если в игре с львовянами показатель ожидаемых голов у Траоре был равен 1,1xG, то в матче с ровенчанами он составил 0,56xG, что также очень и очень неплохо, учитывая, что Лука Мейреллиш за отведенные ему 64 минуты удосужился нанести лишь один удар, по степени остроты оцененный аналитиками в 0,06xG…

После матча с «Карпатами» главный тренер «Шахтера» Арда Туран назвал Траоре «выдающимся футбольным исполнителем», а после игры с «Вересом» охарактеризовал африканца «героем, нашим Гарри Поттером». Неудивительно, что на фоне этого появились разговоры о возможности пролонгации донецким клубом контракта с Траоре, что ранее виделось чем-то абсолютно нереальным и нецелесообразным. Тот же Туран подчеркнул, что планирует обсудить со спортивным директором «горняков» Дарио Срной возможность подписания нового трудового соглашения с буркинийцем, и теперь клубу будет над чем подумать в этой связи.

По неофициальной информации, Лассина Траоре ныне является едва ли не самым высокооплачиваемым игроком «Шахтера». Якобы его оклад составляет около 2 миллионов евро в год, что больше, чем у Педриньо и Марлона, за которых также еще при Де Дзерби клуб платил солидные суммы. Впрочем, оба бразильца после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны из клуба предпочли уехать, а уж потом возвращались, причем отнюдь не в лучший для себя период карьеры. Траоре оставался в Украине весь этот период, и продолжал бороться не только на футбольном поле и со сложностями бытового плана, которые обнажила война, но еще и с травмами.

Сложно сказать, насколько показательными в аспекте дальнейших карьерных перспектив Лассины Траоре являются два последних матча против «Карпат» и «Вереса». Скорее всего, эти поединки дали руководству «Шахтера» пищу для размышлений на тему целесообразности пролонгации сотрудничества с африканцем, однако окончательно убедить боссов «горняков» в том, что такой шаг будет правильным смогут, пожалуй, лишь ближайшие матчи 1/8 финала Лиги конференций против «Леха». Если в них Траоре будет здоров и сумеет проявить себя столь же хорошо, как и в первых двух официальных матчах 2026 года, то почти нет сомнений, что с ним пожелают продлить контракт. Да оно и абсолютно логично, ведь молодые Кауан Элиас и Лука Мейреллиш пока все еще крайне нестабильны, а более опытный Траоре на своем жизненном пути видел уже столько, что лишь это уже стоит определенных денег на рынке.

Конечно, нельзя не вспоминать о гамбийце Мохамаду Канте, который в текущем сезоне блистает в молодежке «Шахтера» и уже вовсю «стучится» в двери первой команды, однако для лучшей адаптации молодого вундеркинда также не помешал бы опытный африканец, который сумеет стать для Мохамаду своего рода «старшим братом», у которого что-то можно узнать, а где-то – просто получить моральную поддержку или дельный совет. В конце концов, что-что, а чисто человеческие качества у Лассины Траоре пребывают на явно куда более высоком уровне, нежели у тех же Манора Соломона или Тете, показавших себя откровенными карьеристами.

Ну, а чем закончится вся эта история – посмотрим, только сперва необходимо немного подождать и последить за развитием событий. Это должно быть интересно…