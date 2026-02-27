Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арда ТУРАН: «Таков путь к чемпионству, а Траоре – наш Гарри Поттер»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 19:10 | Обновлено 27 февраля 2026, 19:31
Арда ТУРАН: «Таков путь к чемпионству, а Траоре – наш Гарри Поттер»

Тренер доволен победой в матче УПЛ

Арда ТУРАН: «Таков путь к чемпионству, а Траоре – наш Гарри Поттер»
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник Шахтера Арда Туран оценил победу 1:0 в матче УПЛ с Вересом, а также текущую форму форварда Лассины Траоре.

«Должны были играть агрессивнее, но у нас были те, кто долго был травмирован и им еще нужно время – Алиссон, Очеретько. Но во втором тайме стали играть лучше, Изаки многое добавил на поле. Мне понравилось, что хорошо действовали на флангах. Шансы были, просто забили поздно. Возможно, победы где-то не яркие или эмоциональные, но именно так иногда ты и двигаешься к чемпионству».

«Иногда приходится вымучивать победы. Траоре? Да, он оформил хет-трик в прошлом туре, но на решение тренера влияет многие факторы, в том числе стиль соперника, а Лассина еще не на пике своей формы».

«Хотел его поберечь, чтобы не остаться с одним центрфорвардом. Но Траоре – наш герой, наш Гарри Поттер», – сказал Туран.

Экс-защитник сборной Украины дал прогноз на матч ЛНЗ – Полесье
Валерий БОНДАРЬ: «Это был бы позор. Не так часто такое происходит»
Вячеслав СУРКИС: «Пью чай, а мне говорят – выходи играть за Динамо»
Иван Зинченко
