Арда ТУРАН: «Таков путь к чемпионству, а Траоре – наш Гарри Поттер»

Наставник Шахтера Арда Туран оценил победу 1:0 в матче УПЛ с Вересом, а также текущую форму форварда Лассины Траоре.

«Должны были играть агрессивнее, но у нас были те, кто долго был травмирован и им еще нужно время – Алиссон, Очеретько. Но во втором тайме стали играть лучше, Изаки многое добавил на поле. Мне понравилось, что хорошо действовали на флангах. Шансы были, просто забили поздно. Возможно, победы где-то не яркие или эмоциональные, но именно так иногда ты и двигаешься к чемпионству».

«Иногда приходится вымучивать победы. Траоре? Да, он оформил хет-трик в прошлом туре, но на решение тренера влияет многие факторы, в том числе стиль соперника, а Лассина еще не на пике своей формы».

«Хотел его поберечь, чтобы не остаться с одним центрфорвардом. Но Траоре – наш герой, наш Гарри Поттер», – сказал Туран.