Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао определили второго финалиста Кубка Испании

В среду, 4 марта, состоялся второй матч полуфинала Кубка Испании между «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком Бильбао».

Игра прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноета» и завершилась со счетом 1:0.

После победы в Бильбао в первом матче со счетом 1:0 «Реал Сосьедад» не стал закрываться в обороне в домашней встрече.

«Ла Реал» нанес больше ударов по воротам, имел лучшие моменты в игре и добился своего на 87-й минуте, когда Оярсабаль реализовал пенальти, который заработал Эррера.

В финале, который состоится 18 апреля в Севилье, встретятся «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Кубок Испании. Полуфинал, 4 марта

«Реал Сосьедад» – «Атлетик Бильбао» – 1:0 (первый матч 0:1)

Гол: Оярсабаль, 87 (пен).

Реал Сосьедад: Марреро – Арамбуру, Мартин, Субельдия, Гомес, Горрочатеги, Туррьентес (Эррера, 59), Гедеш (Муньос, 90+3), Солер (Оскарссон, 83), Барренечеа (Марин, 59), Оярсабаль (Сучич, 90+4).

Атлетик Бильбао: Падилья – Вивиан, Паредес (Аресо, 67), Ляпорт, Берчиче, Рего (Галаррета, 56), Хаурегисар (Весга, 82), И. Вильямс, Сансет (Наварро, 67), Беренгер, Гурусета (Серрано, 82).