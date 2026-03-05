Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао определили второго финалиста Кубка Испании
Кубок Испании
Проходит дальше Реал Сосьедад
04.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
05 марта 2026, 00:07 | Обновлено 05 марта 2026, 00:26
308
1

Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао определили второго финалиста Кубка Испании

С мадридским «Атлетико» сыграет «Реал Сосьедад»

05 марта 2026, 00:07 | Обновлено 05 марта 2026, 00:26
308
1 Comments
Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао определили второго финалиста Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 марта, состоялся второй матч полуфинала Кубка Испании между «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком Бильбао».

Игра прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноета» и завершилась со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

После победы в Бильбао в первом матче со счетом 1:0 «Реал Сосьедад» не стал закрываться в обороне в домашней встрече.

«Ла Реал» нанес больше ударов по воротам, имел лучшие моменты в игре и добился своего на 87-й минуте, когда Оярсабаль реализовал пенальти, который заработал Эррера.

В финале, который состоится 18 апреля в Севилье, встретятся «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Кубок Испании. Полуфинал, 4 марта

«Реал Сосьедад» – «Атлетик Бильбао» – 1:0 (первый матч 0:1)

Гол: Оярсабаль, 87 (пен).

Реал Сосьедад: Марреро – Арамбуру, Мартин, Субельдия, Гомес, Горрочатеги, Туррьентес (Эррера, 59), Гедеш (Муньос, 90+3), Солер (Оскарссон, 83), Барренечеа (Марин, 59), Оярсабаль (Сучич, 90+4).

Атлетик Бильбао: Падилья – Вивиан, Паредес (Аресо, 67), Ляпорт, Берчиче, Рего (Галаррета, 56), Хаурегисар (Весга, 82), И. Вильямс, Сансет (Наварро, 67), Беренгер, Гурусета (Серрано, 82).

По теме:
Реал Сосьедад – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона сообщила плохие новости после суперматча с Атлетико
Футбол проиграл. 12 мыслей после матча Барселоны и Атлетико
Реал Сосьедад Атлетик Бильбао Реал Сосьедад - Атлетик Кубок Испании по футболу Микель Оярсабаль
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04 марта 2026, 13:41 0
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги

«Реал» уступил «Хетафе», а «Атлетико» обокрал «Овьедо»

Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
Футбол | 05 марта 2026, 00:19 2
Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й
Первое поражение Каррика. Ман Юнайтед уступил Ньюкаслу, пропустив на 90-й

Победу сорокам в конце матча 29-го тура АПЛ принес Вильям Осула

Названы две сборные, которые могут заменить Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 04.03.2026, 21:00
Названы две сборные, которые могут заменить Иран на чемпионате мира 2026
Названы две сборные, которые могут заменить Иран на чемпионате мира 2026
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Футбол | 04.03.2026, 18:36
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04.03.2026, 07:26
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Igor 🇺🇦 Київ
Кривдник Динамо у ЛЄ став фіналістом 🔥
Ответить
0
Популярные новости
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 32
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 8
Футбол
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
Квалификация ЧМ-2027. Грузия догнала Украину. Турнирная таблица
03.03.2026, 00:41
Баскетбол
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
03.03.2026, 09:12 1
Бокс
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем