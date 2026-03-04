4 марта состоится второй поединок между клубами «Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао в 1/2 финала Кубка Испании.

Ответный матч пройдет на арене «Аноэта» в Сан-Себастьяне.

Первая встреча команд в полуфинале турнира завершилась гостевой победой «Реал Сосьедада» – 1:0.

Начало ответного матча – в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао выйдет в финал, где будет противостоять мадридскому «Атлетико».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Реал Сосьедад – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция