Реал Сосьедад – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй матч команд в 1/2 финала Кубка Испании состоится 4 марта в 22:00
4 марта состоится второй поединок между клубами «Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао в 1/2 финала Кубка Испании.
Ответный матч пройдет на арене «Аноэта» в Сан-Себастьяне.
Первая встреча команд в полуфинале турнира завершилась гостевой победой «Реал Сосьедада» – 1:0.
Начало ответного матча – в 22:00 по киевскому времени.
Победитель пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао выйдет в финал, где будет противостоять мадридскому «Атлетико».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Реал Сосьедад – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Реал» уступил «Хетафе», а «Атлетико» обокрал «Овьедо»
Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана