Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал Сосьедад – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Реал Сосьедад
04.03.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0
Атлетик Бильбао
Кубок Испании
28
0

Реал Сосьедад – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второй матч команд в 1/2 финала Кубка Испании состоится 4 марта в 22:00

Реал Сосьедад – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта состоится второй поединок между клубами «Реал Сосьедад» и «Атлетик» Бильбао в 1/2 финала Кубка Испании.

Ответный матч пройдет на арене «Аноэта» в Сан-Себастьяне.

Первая встреча команд в полуфинале турнира завершилась гостевой победой «Реал Сосьедада» – 1:0.

Начало ответного матча – в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао выйдет в финал, где будет противостоять мадридскому «Атлетико».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Реал Сосьедад – Атлетик. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу смотреть онлайн Реал Сосьедад - Атлетик
