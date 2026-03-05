4 марта состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао [первый поединок – 1:0].

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Реал Сосьедад виграл противостояние с общим счетом 2:0 и в финале соревнований встретится с мадридским Атлетико.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала

Ответный матч. 4 марта

Реал Сосьедад – Атлетик – 1:0 [первый поединок – 1:0]

Гол: Оярсабаль, 87 (пен.)

