Реал Сосьедад – Атлетик – 1:0. Полуфинал Кубка Испании. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2025/26
4 марта состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао [первый поединок – 1:0].
Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Реал Сосьедад виграл противостояние с общим счетом 2:0 и в финале соревнований встретится с мадридским Атлетико.
Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала
Ответный матч. 4 марта
Реал Сосьедад – Атлетик – 1:0 [первый поединок – 1:0]
Гол: Оярсабаль, 87 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мехди Тареми хочет встать на защиту Ирана
Дани де Вит оценил игру украинца в матче с АЗ Алкмаар