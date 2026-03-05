Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Сосьедад – Атлетик – 1:0. Полуфинал Кубка Испании. Видео гола и обзор
Кубок Испании
Проходит дальше Реал Сосьедад
04.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
Реал Сосьедад – Атлетик – 1:0. Полуфинал Кубка Испании. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2025/26

4 марта состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Атлетик Бильбао [первый поединок – 1:0].

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Реал Сосьедад виграл противостояние с общим счетом 2:0 и в финале соревнований встретится с мадридским Атлетико.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала

Ответный матч. 4 марта

Реал Сосьедад – Атлетик – 1:0 [первый поединок – 1:0]

Гол: Оярсабаль, 87 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
Реал Сосьедад Атлетик Бильбао Реал Сосьедад - Атлетик видео голов и обзор Микель Оярсабаль пенальти Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
