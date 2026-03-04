Калинина стартовала на турнире WTA 125 в Анталье, снова одолев Горгодзе
Ангелина в двух сетах переиграла Екатерину в матче 1/16 финала соревнований в Турции
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (WTA 168) за 2 часа и 35 минут.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 6:3, 4:6, 6:3
Калинина провела четвертое очное противостояние против Горгодзе и одержала четвертую победу, в частности вторую за две недели – на прошлой неделе Ангелина одолела Екатерину в четвертьфинале идентичных соревнований в Анталье.
Следующей соперницей Калининой будет либо Доминика Салкова (Чехия, WTA 131), либо с Элиной Аванесян (Армения, WTA 328).
Помимо Калининой, во второй круг Антальи из украинок также уже пробилась Александра Олейникова – днем ранее Олейникова прошла Нурию Бранкаччо.
