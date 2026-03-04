Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина стартовала на турнире WTA 125 в Анталье, снова одолев Горгодзе
04 марта 2026, 13:05
Ангелина в двух сетах переиграла Екатерину в матче 1/16 финала соревнований в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (WTA 168) за 2 часа и 35 минут.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 6:3, 4:6, 6:3

Калинина провела четвертое очное противостояние против Горгодзе и одержала четвертую победу, в частности вторую за две недели – на прошлой неделе Ангелина одолела Екатерину в четвертьфинале идентичных соревнований в Анталье.

Следующей соперницей Калининой будет либо Доминика Салкова (Чехия, WTA 131), либо с Элиной Аванесян (Армения, WTA 328).

Помимо Калининой, во второй круг Антальи из украинок также уже пробилась Александра Олейникова – днем ранее Олейникова прошла Нурию Бранкаччо.

По теме:
Олейникова оформила камбек и вышла во второй раунд WTA 125 в Анталии
Александра Олейникова – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
Ангелина Калинина Екатерина Горгодзе WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Молодець Геля! А ось що робиться з Катаріною, хтось спогладяє той звіздець???
Ответить
+1
