Калинина стартовала на турнире WTA 125 в Анталье, снова одолев Горгодзе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (WTA 168) за 2 часа и 35 минут.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 6:3, 4:6, 6:3

Калинина провела четвертое очное противостояние против Горгодзе и одержала четвертую победу, в частности вторую за две недели – на прошлой неделе Ангелина одолела Екатерину в четвертьфинале идентичных соревнований в Анталье.

Следующей соперницей Калининой будет либо Доминика Салкова (Чехия, WTA 131), либо с Элиной Аванесян (Армения, WTA 328).

Помимо Калининой, во второй круг Антальи из украинок также уже пробилась Александра Олейникова – днем ранее Олейникова прошла Нурию Бранкаччо.