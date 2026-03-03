Олейникова оформила камбек и вышла во второй раунд WTA 125 в Анталии
В 1/16 финала Александра в трех сетах одолела Нурию Бранкаччо
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Анталии, Турция.
В первом раунде украинка в трех сетах переиграла Нурию Бранкаччо (Италия, WTA 158).
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина) [1] – Нурия Бранкаччо (Италия) – 2:6, 6:3, 6:0
Это было четвертое очное противостояние соперниц. Александра в третий раз одолела Нурию.
Следующей соперницей Александры будет победительница поединка Ирина Шиманович (WTA 160) – Лиза Пигато (Италия, 198).
Олейникова на прошлой неделе также выступала на кортах Анталии. Тогда украинка завершила выступления во втором круге, проиграв Амариссе Тот.
Гра не пішла, побрикалася, але - вже як досвідчена ;) - злила кінцівку 1 сету й зосередилася на 2-му.
Там спочатку як змогла пофіксила подачу і почала шукати шанси на прийомі. Знайшла парочку.
А у 3-му... в народі називається "добивай її, гадину" (промоляється беззлобно-іронічно).