Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Олейникова оформила камбек и вышла во второй раунд WTA 125 в Анталии

В 1/16 финала Александра в трех сетах одолела Нурию Бранкаччо

Олейникова оформила камбек и вышла во второй раунд WTA 125 в Анталии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 73) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Анталии, Турция.

В первом раунде украинка в трех сетах переиграла Нурию Бранкаччо (Италия, WTA 158).

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина) [1] – Нурия Бранкаччо (Италия) – 2:6, 6:3, 6:0

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Александра в третий раз одолела Нурию.

Следующей соперницей Александры будет победительница поединка Ирина Шиманович (WTA 160) – Лиза Пигато (Италия, 198).

Олейникова на прошлой неделе также выступала на кортах Анталии. Тогда украинка завершила выступления во втором круге, проиграв Амариссе Тот.

По теме:
Александра Олейникова – Нурия Бранкаччо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свитолина осталась 9-й, рекорд Подрез, Калинина – в топ-200
Катарина Завацкая прошла в основную сетку турнира WTA 125 в Анталии
Александра Олейникова Нурия Бранкаччо WTA Анталья
Алина Грушко
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Загальне враження: стратегічна перемога на тлі долання проблем ще з минулого турніру. 
Гра не пішла, побрикалася, але - вже як досвідчена ;) - злила кінцівку 1 сету й зосередилася на 2-му.
Там спочатку як змогла пофіксила подачу і почала шукати шанси на прийомі. Знайшла парочку.
А у 3-му... в народі називається "добивай її, гадину" (промоляється беззлобно-іронічно).
Ответить
+4
Андрій Заліщук
Наш фенікс, перший сет це був кошмар, добре що Саша перевернула все на свою користь, молодець
Ответить
+4
Sashamar
Оскільки наступна білоруска, будемо сподіватися на додаткову мотивацію. Що може запобігти сьогоднішнім дивам.
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодець Сандра!1 сет забути,як жахливий сон,зате 2 й 3 сети показали,що грала 1 ракетка турніру!Так і надалі,не дивлячись на суперниць.Побажаю дійти до фіналу й там побачити землячку!Хай щастить українкам!
Ответить
+1
Vitaly Kozak
Цікаве сприйняття вболівальниками провалів у грі Олександри, коли їй щось не вдається у певному матчі або навіть у якомусь з сетів. Але ж таке буває майже у всіх тенісисток. Пригадую, як наприкінці літа вона досить успішно грала, але майже одразу вилетіла на якомусь з челленджерів в Іспанії. Зате потім як їй вдався тур по Південній Америці, хоча теж були досить провальні поєдинки або їх частини, так як і чудом на везінні виграні.
Ответить
0
❤️🍓
Молодец, Киса!
Ответить
-3
