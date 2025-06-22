Ястремская в финале, суперигра Мамелоди – Боруссия, трансферы УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 21 июня.

1А. Голепад на КЧМ-2025. Мамелоди и Боруссия провели феерический поединок

«Шмели» победили со счетом 4:3

1В. Сенсация была близко: Интер вырвал победу у Уравы на 90+2-й в матче КЧМ

Нерадзурри одержали победу со счетом 2:1 на японской командой во втором туре группы Е

1С. Игра с суперкамбэком. Флуминенсе одержал победу над Ульсан ХД

Бразильцам нужно было приложить усилия, чтобы переиграть соперника

1D. Много моментов – 0 голов. Ривер Плейт и Монтеррей голов не забивали

Аргентинцы и мексиканцы не определили сильнейшего

2. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков

Мартынюк, Крупский, Калюжный, Павлюк и Антюх пополнили состав харьковчан

3А. Официальные переговоры начаты. Клуб АПЛ хочет забрать у Динамо звезду

Владислав Ванат является целью для «Сандерленда»

3В. Борнмут отклонил второе предложение по Забарному. ПСЖ принял решение

Парижане готовят еще один раунд переговоров

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало одного из лучших бомбардиров УПЛ

Филиппов перебрался в житомирскую команду

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Пономарева. ЛНЗ покинули 8 футболистов

Расположение «фиолетовых» покинули 2 легионера и 6 украинских исполнителя

5. Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Магду Линетт и поборется за трофей соревнований

6. ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество

Промоутер опубликовал пост на своей странице в Instagram

7. У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ

«Полтаве» нужно решить вопрос с задолженностью

8. Определен последний участник Ла Лиги 2025/26. Это бывшая команда Лунина

Овьедо нанес поражение Мирандесу и вышел в топ-дивизион

9. 11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись

Де Брюйне, Сане, Кунья и закупка в «Ман Сити»

10. КЧМ – плохой турнир. 5 идей, как его реанимировать

Блогер Sport.ua Яся Ле реформирует продукт худшей эпохи в истории футбола