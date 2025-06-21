У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ

У украинского клуба СК «Полтава» возникли большие проблемы перед дебютом в УПЛ.

Полтавский клуб, который по результатам прошлого сезона Первой лиги повысился в элиту, может быть не допущен к новому сезону. По информации источника, одной из причин недопуска является задолженность перед футболистами в несколько месяцев.

СК «Полтава» должен решить проблему долгов до старта нового сезона УПЛ.

Ранее сообщалось, что комитет УАФ заподозрил полтавский клуб в несоответствии предоставленных документов при прохождении процедуры аттестации для участия в элитном дивизионе.