У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
«Полтаве» нужно решить вопрос с задолженностью
У украинского клуба СК «Полтава» возникли большие проблемы перед дебютом в УПЛ.
Полтавский клуб, который по результатам прошлого сезона Первой лиги повысился в элиту, может быть не допущен к новому сезону. По информации источника, одной из причин недопуска является задолженность перед футболистами в несколько месяцев.
СК «Полтава» должен решить проблему долгов до старта нового сезона УПЛ.
Ранее сообщалось, что комитет УАФ заподозрил полтавский клуб в несоответствии предоставленных документов при прохождении процедуры аттестации для участия в элитном дивизионе.
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