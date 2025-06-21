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  4. У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 23:36 |
1468
1

У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ

«Полтаве» нужно решить вопрос с задолженностью

21 июня 2025, 23:36 |
1468
1
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
СК Полтава

У украинского клуба СК «Полтава» возникли большие проблемы перед дебютом в УПЛ.

Полтавский клуб, который по результатам прошлого сезона Первой лиги повысился в элиту, может быть не допущен к новому сезону. По информации источника, одной из причин недопуска является задолженность перед футболистами в несколько месяцев.

СК «Полтава» должен решить проблему долгов до старта нового сезона УПЛ.

Ранее сообщалось, что комитет УАФ заподозрил полтавский клуб в несоответствии предоставленных документов при прохождении процедуры аттестации для участия в элитном дивизионе.

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Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лицензирование клубов Украинская ассоциация футбола долги
Дмитрий Олейник Источник: Sportarena
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Комментарии 1
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ivankondrat96
А коли атестат для участі в УПЛ давали, про це не знали? Чи не перевіряли а на слово повірили?. Ну тоді чекаємо в УПЛ Ворсклу з трансферними банами від ФІФА. У них же ж точно заборгованості нема 
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