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Испания
21 июня 2025, 13:44 | Обновлено 21 июня 2025, 14:44
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2

11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись

Де Брюйне, Сане, Кунья и закупка в «Ман Сити»

21 июня 2025, 13:44 | Обновлено 21 июня 2025, 14:44
2263
2
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Коллаж Sport.ua

Футбольное лето – это пора не только отпусков. Это еще не менее интересные, чем сама игра, переходы футболистов из одного клуба в другой. Несмотря на то, что в большинстве ведущих европейских стран «Юрьев день» открывается аж первого июля (в Италии, Франции, Германии и Испании), по состоянию на середину июня состоялось уже сразу несколько резонансных переходов. С участием топ-футболистов и топ-клубов. Сразу отметим, что в данном списке нет трансфера Трента Александра-Арнольда, официально о переходе которого в «Реал» было объявлено в последний лень весны.

Вашему вниманию – наиболее резонансные (не обязательно с привязкой к цене) переходы нынешнего горячего футбольного лета.

Флориан Вирц

Куда: «Ливерпуль»
Откуда: «Байер»|
Трансферная стоимость: 137 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Самый лакомый кусок леверкузенского «пирога» оказался в «Ливерпуле». «Байеру» было очень сложно удержать своего звездного полузащитника, ведь конкуренты сулили ему значительно лучшие условия. Посему «Байер» и не стал удерживать Вирца, а решил заработать, пока дают.

Давали много. От покупателей не было отбоя. «Манчестер Сити» всерьез претендовал на плеймейкера Бундестим, и «Бавария». Но победителем торгов в итоге стал «Ливерпуль». «Красные» официально огласили о завершении сделки с «Байером» по Вирцу, однако ни условий не раскрыли, ни срока договора. Вместо «мерсисайдцев» это сделали всезнающие инсайдеры. Если им верить на слово, то 22-летний полузащитник подписал пятилетнее соглашение с действующим чемпионом Англии. За этот трансфер «Байер» получит 118 млн евро гарантированным платежом, и еще 19 млн – в виде бонусов. Этот трансфер стал самым дорогим в истории «Ливерпуля».

Джонатан Та

Куда: «Бавария»
Откуда: «Байер»
Трансферная стоимость: 0,8 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот центрбек еще в прошлом году заявил руководству «Байера», что не намерен оставаться в команде по истечению срока контракта. И свое обещание сдержал. На него якобы претендовала «Барселона», однако наиболее предметный интерес был со стороны «Баварии». Там в итоге Джонатан и оказался. Это первый трансфер чемпиона Германии нынешнего лета. По слухам, на новом рабочем месте 29-летний Та будет получать примерно 14 млн евро в год.

Кевин Де Брюйне

Куда: «Наполи»
Откуда: «Манчестер Сити»
Трансферная стоимость: свободный агент

Во многом неудачи «МанСити» последнего сезона связаны с тем, что его неизменный «мотор» – Де Брюйне – уже не тащит. КДБ значительно сдал, особенно в скорости и мощи. Посему не удивительно, что «горожане» решили не продлевать соглашение с опытнейшим бельгийцем. Однако спрос на него все равно был большой. И этот забег выиграл «Наполи». Собственно, если бы не этот трансфер, Антонио Конте вряд ли бы остался на следующий сезон у руля неаполитанской команды.

Лерой Сане

Куда: «Галатасарай»
Откуда: «Бавария»
Трансферная стоимость: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine

Весьма неожиданно. В том смысле, что Сане выбрал именно чемпионат Турции. «Бавария» была не прочь удержать 29-летнего вингера, однако при условии снижения заработной платы. Лероем интересовались клубы Англии и Испании, но он в итоге прельстился на предложение чемпионов Турции. Самым весомым аргументом в этой связи стала заработная плата: порядка девяти миллионов евро в год. Контракт Сане со стамбульским клубом рассчитан на три сезона.

Райан Шерки

Куда: «Манчестер Сити»
Откуда: «Лион»
Трансферная стоимость: 36,5 млн евро

«МанСити» долго торговал 21-летнего француза из «Лиона». Долго, потому что «Лион» боялся продешевить. В итоге сошлись на чуть более 36 миллионах евро. Не такая уж и большая сумма, если учесть огромный талант молодого полузащитника и его потенциал стать уже в новом сезоне игроком основного состава. Правда, в данном случае для «Лиона» предусмотрены бонусы – еще пять миллионов евро. Шерки заявил, что в «Сити» он хочет выиграть не только всевозможные командные трофеи, но и «Золотой мяч». Контракт рассчитан на пять лет.

Райан Аит-Нури

Куда: «Манчестер Сити»
Откуда: «Вулверхэмптон»
Трансферная стоимость: 36,8 млн евро

ФК Манчестер Сити

«Горожане» подписали соглашение с этим левофланговым защитником до лета 2030 года. В недавно завершившемся сезоне 24-летний Аит-Нури отличился пятью голами и семью результативными передачами: весьма неплохие показатели для защитника. Интересно, что в 2021 году «волки» приобрели этого футболиста за чуть больше одиннадцати миллионов евро. А продали – более чем в три раза дороже. В договоре между клубами предусмотрены также бонусы.

Тиджани Рейндерс

Куда: «Манчестер Сити»
Откуда: «Милан»
Трансферная стоимость: 57 млн евро

26-летний полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс в недавно закончившемся чемпионате Италии был признан лучшим полузащитником сезона серии А. В Рейндерсе «Сити» видит замену Де Брюйне. «Милан» не хотел отпускать своего ведущего игрока центра поля, однако деньги решают все. Кроме фиксированной суммы – 57 млн евро – «россонери» получат от «горожан» еще 13 миллионов бонусами. Контракт рассчитан до лета 2030 года.

Франко Мастануоло

Куда: «Реал»
Откуда: «Ривер Плейт»
Трансферная стоимость: 45 млн евро

Заплатить такие деньги за 17-летнего пацана – нужно быть либо саудовским шейхом, либо «вести» этого парня с младых ногтей. «Реал» уже давно следил за этим талантливым полузащитником. Мастануоло очень рано дебютировал в первой команде «Ривера». Кстати, его отец является тренером молодежки «Ривер Плейт». После того, как Франко начал не по-детски зажигать и в Кубке Либертадорес, на него и обратили внимание многие европейские топы. Посему «Мадрид» и не стал искушать судьбу, выхватив «будущего Месси» из цепких лап английских грандов.

Дин Хейсен

Куда: «Реал»
Откуда: «Борнмут»
Трансферная стоимость: 59,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер Ильи Забарного по центру защиты «Борнмута» пошел на повышение. Собственно, иначе и быть не могло, поскольку минувший сезон для 20-летнего защитника сборной Испании получился очень удачным. Контракт подписан до лета 2030 года. По словам Дина, «Реал» - это его команда мечты, в составе которой он очень хочет выиграть Лигу чемпионов.

Джереми Фримпонг

Куда: «Ливерпуль»
Откуда: «Байер»
Трансферная стоимость: 40 млн евро

Замену Тренту на «Энфилде» нашли достаточно оперативно. Весной уже было известно, что Александер-Арнольд перейдет в «Реал». Фактически, уже тогда было известно и то, кто его заменит на фланге. Прямой заменой стал 24-летний оборонец «Байера» Фримпонг, с которым вопрос о переходе обсуждал лично наставник «красных» Слот. «Ливерпулю» в данной ситуации даже не пришлось вести изнурительные переговоры с «фармацевтами», ибо английский клуб заплатил немецкому клубу клаусулу, прописанную в договоре. Контракт рассчитан на пять лет.

Матеус Кунья

Куда: «Манчестер Юнайтед»
Откуда: «Вулверхэмптон»
Трансферная стоимость: 74,2 млн евро

ФК Манчестер Юнайтед

Еще одна потеря для «волков»: ушел ведущий форвард. С другой стороны, «Вулверхэмптон» получил отличную денежную компенсацию. Контракт с Матеусом рассчитан до лета 2030-го с возможностью продления еще на один год. По словам бразильского новичка «красных дьяволов», он с детства мечтал играть за этот клуб. И не только играть, но и выигрывать титулы. За «Вулвз» Кунья отыграл два с половиной сезона. За это время на его счету 33 забитых мяча (в 92 матчах). 26-летний нападающий является действующим игроком национальной сборной Бразилии, в составе которой провел 13 поединков.

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статьи эксклюзив Джонатан Та Кевин Де Брюйне Лерой Сане Райан Шерки Райан Аит-Нури Тиджани Рейндерс Дин Хейсен Джереми Фримпонг Матеус Кунья Флориан Вирц
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Денис Брегін
реал і лівер виважено і продумано, а манчестери гарячку порять.
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GroundUnder
пока так себе на фоне прошлых лет
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