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Другие новости
21 июня 2025, 09:40 | Обновлено 21 июня 2025, 09:46
373
0

Неудача Челси, победа Баварии, Магучих – вторая, перейдет ли Забарный

Главные новости за 20 июня на Sport.ua

21 июня 2025, 09:40 | Обновлено 21 июня 2025, 09:46
373
0
Неудача Челси, победа Баварии, Магучих – вторая, перейдет ли Забарный
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 июня.

1A. Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Пропустив в первом тайме, бразильцы забили три гола во втором

1B. Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве
Единственный в матче гол забил Юсеф Белайли на 71-й минуте

2A. Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира
Немецкая команда с 6 очками гарантировала себе выход в плей-офф

2B. Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ
Матч был приостановлен из-за плохих погодных условий

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн плюс 19 млн евро в виде бонусов

4. Источник: Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн
Английский клуб оценивает переход украинского защитника в £70 млн

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром
Филиппов покидает состав Александрии

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером
Джевани покинул УПЛ и перебрался в южнокорейский клуб «Тэгу»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера
Бартулович возглавил харьковскую команду

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Шищенко – главный тренер Буковины
Специалист подписал с клубом двухлетний контракт

7A. Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Даяна в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в 3-м раунде турнира WTA 250

7B. Дежавю для Марты. Жеребьевка Бад-Хомбурга: соперницы Свитолиной и Костюк
Свитолина поборется с Элизе Мертенс, Костюк сыграет с Эммой Наварро

8. Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
На этапе Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих заняла второе место

9. Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду
Португальский суперагент набирает обороты на мировом трансферном рынке

10. Замена Постекоглу на Франка – бессмысленная. Леви лишь имитирует действия
«Тоттенхэм» не становится лучше после смены тренера. Но подвергается рискам

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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