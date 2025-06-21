Неудача Челси, победа Баварии, Магучих – вторая, перейдет ли Забарный
Главные новости за 20 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 июня.
1A. Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025
Пропустив в первом тайме, бразильцы забили три гола во втором
1B. Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве
Единственный в матче гол забил Юсеф Белайли на 71-й минуте
2A. Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира
Немецкая команда с 6 очками гарантировала себе выход в плей-офф
2B. Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ
Матч был приостановлен из-за плохих погодных условий
3. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн плюс 19 млн евро в виде бонусов
4. Источник: Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн
Английский клуб оценивает переход украинского защитника в £70 млн
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром
Филиппов покидает состав Александрии
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером
Джевани покинул УПЛ и перебрался в южнокорейский клуб «Тэгу»
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера
Бартулович возглавил харьковскую команду
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Шищенко – главный тренер Буковины
Специалист подписал с клубом двухлетний контракт
7A. Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Даяна в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в 3-м раунде турнира WTA 250
7B. Дежавю для Марты. Жеребьевка Бад-Хомбурга: соперницы Свитолиной и Костюк
Свитолина поборется с Элизе Мертенс, Костюк сыграет с Эммой Наварро
8. Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
На этапе Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих заняла второе место
9. Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду
Португальский суперагент набирает обороты на мировом трансферном рынке
10. Замена Постекоглу на Франка – бессмысленная. Леви лишь имитирует действия
«Тоттенхэм» не становится лучше после смены тренера. Но подвергается рискам
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