Неудача Челси, победа Баварии, Магучих – вторая, перейдет ли Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 июня.

1A. Фиаско Челси. Фламенго отыгрался и одержал победу над синими на КЧМ-2025

Пропустив в первом тайме, бразильцы забили три гола во втором

1B. Лос-Анджелес драматично уступил клубу Эсперанс. Смоляков остался в резерве

Единственный в матче гол забил Юсеф Белайли на 71-й минуте

2A. Бавария вырвала победу у Бока Хуниорс в матче клубного чемпионата мира

Немецкая команда с 6 очками гарантировала себе выход в плей-офф

2B. Нокаут от ди Марии, сухой матч Трубина. Бенфика уничтожила Окленд на КЧМ

Матч был приостановлен из-за плохих погодных условий

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро

«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн плюс 19 млн евро в виде бонусов

4. Источник: Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн

Английский клуб оценивает переход украинского защитника в £70 млн

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром

Филиппов покидает состав Александрии

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером

Джевани покинул УПЛ и перебрался в южнокорейский клуб «Тэгу»

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 объявил о подписании тренера

Бартулович возглавил харьковскую команду

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Шищенко – главный тренер Буковины

Специалист подписал с клубом двухлетний контракт

7A. Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема

Даяна в двух сетах одолела Лейлу Фернандес в 3-м раунде турнира WTA 250

7B. Дежавю для Марты. Жеребьевка Бад-Хомбурга: соперницы Свитолиной и Костюк

Свитолина поборется с Элизе Мертенс, Костюк сыграет с Эммой Наварро

8. Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс

На этапе Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих заняла второе место

9. Ямаль и юная команда мечты. Мендеш снова на пике, как и до ссоры с Роналду

Португальский суперагент набирает обороты на мировом трансферном рынке

10. Замена Постекоглу на Франка – бессмысленная. Леви лишь имитирует действия

«Тоттенхэм» не становится лучше после смены тренера. Но подвергается рискам