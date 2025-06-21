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Англия
21 июня 2025, 07:43 | Обновлено 21 июня 2025, 08:57
1267
5

Источник: Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн

Английский клуб оценивает переход украинского защитника в £70 млн

21 июня 2025, 07:43 | Обновлено 21 июня 2025, 08:57
1267
5
Источник: Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Английский клуб Борнмут отклонил второе предложение парижского «ПСЖ» в размере £55 млн за трансфер украинского защитника Ильи Забарного.

Ожидается, что в ближайшие дни французский клуб ПСЖ подаст третье предложение.

Борнмут оценивает переход украинского защитника, которого приобрел в 2023 году у «Динамо» за £24 млн плюс бонусы, более чем в £70 млн.

Первое предложение ПСЖ составляло £40 млн плюс £5 млн бонусов.

Несмотря на то, что Борнмут не хочет продавать Забарного, следующее предложение может осложнить решение для «вишен».

В прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей за Борнмут, в том числе 36 поединков АПЛ.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Фабрицио Романо выбор редакции
Николай Степанов Источник: Sky Sports
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ЧЕМП
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Дыряво С Пердя
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Теннис
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