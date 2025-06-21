Источник: Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн

Английский клуб Борнмут отклонил второе предложение парижского «ПСЖ» в размере £55 млн за трансфер украинского защитника Ильи Забарного.

Ожидается, что в ближайшие дни французский клуб ПСЖ подаст третье предложение.

Борнмут оценивает переход украинского защитника, которого приобрел в 2023 году у «Динамо» за £24 млн плюс бонусы, более чем в £70 млн.

Первое предложение ПСЖ составляло £40 млн плюс £5 млн бонусов.

Несмотря на то, что Борнмут не хочет продавать Забарного, следующее предложение может осложнить решение для «вишен».

В прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей за Борнмут, в том числе 36 поединков АПЛ.