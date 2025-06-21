Источник: Борнмут отклонил предложение ПСЖ по Забарному на £55 млн
Английский клуб оценивает переход украинского защитника в £70 млн
Английский клуб Борнмут отклонил второе предложение парижского «ПСЖ» в размере £55 млн за трансфер украинского защитника Ильи Забарного.
Ожидается, что в ближайшие дни французский клуб ПСЖ подаст третье предложение.
Борнмут оценивает переход украинского защитника, которого приобрел в 2023 году у «Динамо» за £24 млн плюс бонусы, более чем в £70 млн.
Первое предложение ПСЖ составляло £40 млн плюс £5 млн бонусов.
Несмотря на то, что Борнмут не хочет продавать Забарного, следующее предложение может осложнить решение для «вишен».
В прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей за Борнмут, в том числе 36 поединков АПЛ.
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