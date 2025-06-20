Дежавю для Марты. Жеребьевка Бад-Хомбурга: соперницы Свитолиной и Костюк

20 июня состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Украину в основе пятисотника представят две теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14) и Марта Костюк (WTA 26).

Свитолина c седьмым номером посева в первом раунде сыграет против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24). Ранее Элина семь раз встречалась Элизе, счет 4:3 в пользу украинки.

Если Свитолина сумеет пройти бельгийку, то во втором круге поборется против победительницы противостояния Ван Синьюй – Беатрис Хаддад Майя.

Костюк в 1/16 финала выйдет на корт против Эммы Наварро (США, WTA 9), которая посеяна под пятым номером. Неделей ранее девушки встречались друг с другом на старте соревнований идентичной категории в Берлине и Марта потерпела поражение в двух сетах. Всего же Костюк трижды играла против Наварро и трижды проигрывала.

Во втором круге Костюк будет ждать либо Наоми Осака, либо теннисистка, которая преодолеет квалификацию.

Матчи основной сетки в Бод-Хомбурге пройдет с 22 по 28 июня. В квалификации турнира сыграет еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева.

Жеребьевка в Бад-Хомбурге для украинок: