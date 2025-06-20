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WTA
20 июня 2025, 20:10 | Обновлено 20 июня 2025, 20:15
812
0

Дежавю для Марты. Жеребьевка Бад-Хомбурга: соперницы Свитолиной и Костюк

Свитолина в первом раунде поборется с Элизе Мертенс, Костюк сыграет с Эммой Наварро

20 июня 2025, 20:10 | Обновлено 20 июня 2025, 20:15
812
0
Дежавю для Марты. Жеребьевка Бад-Хомбурга: соперницы Свитолиной и Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 июня состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Украину в основе пятисотника представят две теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14) и Марта Костюк (WTA 26).

Свитолина c седьмым номером посева в первом раунде сыграет против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24). Ранее Элина семь раз встречалась Элизе, счет 4:3 в пользу украинки.

Если Свитолина сумеет пройти бельгийку, то во втором круге поборется против победительницы противостояния Ван Синьюй – Беатрис Хаддад Майя.

Костюк в 1/16 финала выйдет на корт против Эммы Наварро (США, WTA 9), которая посеяна под пятым номером. Неделей ранее девушки встречались друг с другом на старте соревнований идентичной категории в Берлине и Марта потерпела поражение в двух сетах. Всего же Костюк трижды играла против Наварро и трижды проигрывала.

Во втором круге Костюк будет ждать либо Наоми Осака, либо теннисистка, которая преодолеет квалификацию.

Матчи основной сетки в Бод-Хомбурге пройдет с 22 по 28 июня. В квалификации турнира сыграет еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева.

Жеребьевка в Бад-Хомбурге для украинок:

  • 1/16 финала: Элина Свитолина [7] – Элизе Мертенс
  • 1/16 финала: Марта Костюк – Эмма Наварро [5]
  • 1-й раунд отбора: Юлия Стародубцева [6] – Виталия Дьяченко
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WTA Бад-Хомбург Элина Свитолина Марта Костюк жеребьевка Элизе Мертенс Эмма Наварро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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