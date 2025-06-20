Стародубцева выступит в квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) сыграет в квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде отбора украинка поборется против «нейтралки» Виталии Дьяченко (WTA 589). Ранее Юлия ни разу не играла против Виталии.

Если Стародубцева сумеет выйти в финал квалов, то встретится либо с Ольгой Данилович, либо с Настасьей Шунк.

На прошлой неделе Юлия выступила в Ноттингеме. Стародубцева попала в основу как лаки-лузер и в 1/16 финала потерпела поражение от Кристины Букши.

В основе Бад-Хомбурга Украину представят Элина Свитолина и Марта Костюк.