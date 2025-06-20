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WTA
20 июня 2025, 19:50 | Обновлено 20 июня 2025, 19:51
254
0

Стародубцева выступит в квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

В первом раунде отбора Юлия сыграет против Виталии Дьяченко

20 июня 2025, 19:50 | Обновлено 20 июня 2025, 19:51
254
0
Стародубцева выступит в квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) сыграет в квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде отбора украинка поборется против «нейтралки» Виталии Дьяченко (WTA 589). Ранее Юлия ни разу не играла против Виталии.

Если Стародубцева сумеет выйти в финал квалов, то встретится либо с Ольгой Данилович, либо с Настасьей Шунк.

На прошлой неделе Юлия выступила в Ноттингеме. Стародубцева попала в основу как лаки-лузер и в 1/16 финала потерпела поражение от Кристины Букши.

В основе Бад-Хомбурга Украину представят Элина Свитолина и Марта Костюк.

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Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Бад-Хомбург Виталия Дьяченко Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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