Стародубцева выступит в квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
В первом раунде отбора Юлия сыграет против Виталии Дьяченко
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) сыграет в квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В первом раунде отбора украинка поборется против «нейтралки» Виталии Дьяченко (WTA 589). Ранее Юлия ни разу не играла против Виталии.
Если Стародубцева сумеет выйти в финал квалов, то встретится либо с Ольгой Данилович, либо с Настасьей Шунк.
На прошлой неделе Юлия выступила в Ноттингеме. Стародубцева попала в основу как лаки-лузер и в 1/16 финала потерпела поражение от Кристины Букши.
В основе Бад-Хомбурга Украину представят Элина Свитолина и Марта Костюк.
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