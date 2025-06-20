ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром
Филиппов покидает состав Александрии
Клуб УПЛ Александрия на официальном сайте объявил об уходе лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне Александра Филиппова.
У игрока был контракт до лета 2026 года, но клуб сообщил о разрыве соглашению по обоюдному согласию сторон.
Ранее сообщалось, что Филиппов перейдет в Полесье, куда ранее перебрался экс-тренер Александрии Руслан Ротань. Однако ожидалось, что клубы все же оформят официальный трансфер, а не через разрыв контракта.
В прошлом сезоне нападающий, которым интересовался ЛНЗ, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
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