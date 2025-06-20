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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 19:55 | Обновлено 20 июня 2025, 20:20
4277
10

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром

Филиппов покидает состав Александрии

20 июня 2025, 19:55 | Обновлено 20 июня 2025, 20:20
4277
10
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия разорвала контракт с лучшим бомбардиром
ФК Александрия. Александр Филиппов

Клуб УПЛ Александрия на официальном сайте объявил об уходе лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне Александра Филиппова.

У игрока был контракт до лета 2026 года, но клуб сообщил о разрыве соглашению по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Филиппов перейдет в Полесье, куда ранее перебрался экс-тренер Александрии Руслан Ротань. Однако ожидалось, что клубы все же оформят официальный трансфер, а не через разрыв контракта.

В прошлом сезоне нападающий, которым интересовался ЛНЗ, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Александрия Александр Филиппов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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Комментарии 10
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Не за обопільною згодою, а за тіньовий відкат.
Доказів немає, але я думаю всім це і так зрозуміло.
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+9
Rostyk Karpa
олександрія все робить, щоб опозорити максимально себе у єврокубках….
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Sandrik85
Звичайне ухилення від сплати податків. Полісся забашляло втиху.
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+6
Andromed
ось це максимально класне рішення перед єврокубками
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+5
Перший Серед Рівних
R.I.P. Олександрія.
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+2
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Где там Омен? Это уже не стеб, что у них задача будет сохранения места в УПЛ. Отдать свой хороший актив БЕСПЛАТНО. Это зачем?
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+1
ЧЕМП
Жаль Александрию
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+1
didora
Всім хочеться грошей!!! А на репутацію клубу і країни загалом НАПЛЮВАТИ!!!
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0
Перший Серед Рівних
команді п*зд*ц.
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0
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