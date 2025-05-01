Шоу Барсы и Интера, фиаско Месси и Роналду, успех в хоккее, полуфинал Элины

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 30 апреля.

1А. Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ

Несмотря на шесть забитых мячей, команды определят финалиста в Милане

1B. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых игр: фейерверк голов Барселоны и Интера

Зрители увидели в первом матче противостояния аж 6 забитых мячей

1C. Барселона – Интер – 3:3. Триллер в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов

2. Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею

Вторая победа украинской сборной на чемпионате мира в Дивизионе 1A

3А. Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк

Элина в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму в матче 1/4 финала тысячника в Испании

3B. Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида

Марта в двух напряженных сетах уступила первой ракетке мира

4. Изменилось место, но не результат. Ингулец удержал победу над Зарей

Команда Кобина снова вырвалась с последней строчки турнирной таблицы

5. Мини-футбол. Украина уступила Словакии в ключевом матче группы Игр наций

В словацком Кошице проходит турнир шести сборных по мини-футболу

6A. Роналду не выиграет трофей. Японцы сенсационно остановили Аль-Наср в АЛЧ

В финале азиатской Лиги чемпионов сыграют Аль-Ахли и Кавасаки Фронтале

6B. Месси – out. Гол Альбы не помог: Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

В ответном матче 1/2 финала ЛЧ КОНКАКАФ цапли уступили Ванкуверу со счетом 1:2

7A. Почти 100 лет на двоих. Уильямс и Хиггинс устроили эпическую битву на ЧМ

Марк Уильямс выиграл 13:12 и стал полуфиналистом чемпионата мира по снукеру

7B. Такого не было никогда. Впервые в истории аматор вышел в полуфинал ЧМ

Чжао Синьтун пробился в четверку лучших на чемпионате мира по снукеру

7C. Трамп обыграл Бреселя и вышел в полуфинал ЧМ. Плюс рекорд в 104 сенчури!

В полуфинале чемпионата мира Джадд Трамп сыграет против Марка Уильямса

7D. Ронни забил невероятный красный шар. О'Салливан вышел в полуфинал ЧМ-2025

Полуфиналы ЧМ: Ронни О'Салливан – Чжао Синьтун, Джадд Трамп – Марк Уильямс

8. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов продолжит карьеру во Второй Бундеслиге

Форвард сборной Украины проведет один сезон в «Нюрнберге»

9. Первое поражение в сезоне. Киев-Баскет разгромил БК Днепр

Невероятная игра от столичной команды

10A. Кто виноват? Топ-10 клубов, которые сделали этот сезон менее интересным

Если бы не они, мы имели бы куда больше памятных матчей и событий

10B. Пример для Мудрика

Рыбка, Марадона, Погба и еще 15 игроков, которые возвращались после дисквалификаций

10C. У Ватикана есть своя сборная по футболу. Ей даже руководил Трапаттони

Впрочем, эта команда не стремится к профессионализму и членству в ФИФА/УЕФА…

10D. Культура «Хит» сломалась. Что дальше ждет Майами?

Размышляем о перспективах организации, которая слишком долго не хотела меняться

10E. Сергей РАДЧЕНКО: «Гонорар за чемпионский бой? Сумма может шокировать»

В преддверии боя за титул чемпиона мира украинский боксер дал эксклюзивное интервью Sport.ua