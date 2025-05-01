Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шоу Барсы и Интера, фиаско Месси и Роналду, успех в хоккее, полуфинал Элины
Другие новости
01 мая 2025, 07:05 |
744
0

Шоу Барсы и Интера, фиаско Месси и Роналду, успех в хоккее, полуфинал Элины

Главные новости за 30 апреля на Sport.ua

01 мая 2025, 07:05 |
744
0
Шоу Барсы и Интера, фиаско Месси и Роналду, успех в хоккее, полуфинал Элины
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 30 апреля.

1А. Вечер суперголов. Барселона и Интер устроили яркое шоу в полуфинале ЛЧ
Несмотря на шесть забитых мячей, команды определят финалиста в Милане

1B. Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых игр: фейерверк голов Барселоны и Интера
Зрители увидели в первом матче противостояния аж 6 забитых мячей

1C. Барселона – Интер – 3:3. Триллер в Лиге чемпионов. Видео голов, обзор матча
Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов

2. Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Вторая победа украинской сборной на чемпионате мира в Дивизионе 1A

3А. Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Элина в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму в матче 1/4 финала тысячника в Испании

3B. Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Марта в двух напряженных сетах уступила первой ракетке мира

4. Изменилось место, но не результат. Ингулец удержал победу над Зарей
Команда Кобина снова вырвалась с последней строчки турнирной таблицы

5. Мини-футбол. Украина уступила Словакии в ключевом матче группы Игр наций
В словацком Кошице проходит турнир шести сборных по мини-футболу

6A. Роналду не выиграет трофей. Японцы сенсационно остановили Аль-Наср в АЛЧ
В финале азиатской Лиги чемпионов сыграют Аль-Ахли и Кавасаки Фронтале

6B. Месси – out. Гол Альбы не помог: Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
В ответном матче 1/2 финала ЛЧ КОНКАКАФ цапли уступили Ванкуверу со счетом 1:2

7A. Почти 100 лет на двоих. Уильямс и Хиггинс устроили эпическую битву на ЧМ
Марк Уильямс выиграл 13:12 и стал полуфиналистом чемпионата мира по снукеру

7B. Такого не было никогда. Впервые в истории аматор вышел в полуфинал ЧМ
Чжао Синьтун пробился в четверку лучших на чемпионате мира по снукеру

7C. Трамп обыграл Бреселя и вышел в полуфинал ЧМ. Плюс рекорд в 104 сенчури!
В полуфинале чемпионата мира Джадд Трамп сыграет против Марка Уильямса

7D. Ронни забил невероятный красный шар. О'Салливан вышел в полуфинал ЧМ-2025
Полуфиналы ЧМ: Ронни О'Салливан – Чжао Синьтун, Джадд Трамп – Марк Уильямс

8. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов продолжит карьеру во Второй Бундеслиге
Форвард сборной Украины проведет один сезон в «Нюрнберге»

9. Первое поражение в сезоне. Киев-Баскет разгромил БК Днепр
Невероятная игра от столичной команды

10A. Кто виноват? Топ-10 клубов, которые сделали этот сезон менее интересным
Если бы не они, мы имели бы куда больше памятных матчей и событий

10B. Пример для Мудрика
Рыбка, Марадона, Погба и еще 15 игроков, которые возвращались после дисквалификаций

10C. У Ватикана есть своя сборная по футболу. Ей даже руководил Трапаттони
Впрочем, эта команда не стремится к профессионализму и членству в ФИФА/УЕФА…

10D. Культура «Хит» сломалась. Что дальше ждет Майами?
Размышляем о перспективах организации, которая слишком долго не хотела меняться

10E. Сергей РАДЧЕНКО: «Гонорар за чемпионский бой? Сумма может шокировать»
В преддверии боя за титул чемпиона мира украинский боксер дал эксклюзивное интервью Sport.ua

По теме:
Яркий матч ЛЧ в Лондоне, пресс-конференция Усика и Дюбуа, куда уйдет Лунин
Победа Украины на ЧМ, Анчелотти в сборной, конец света в Испании
Классико в УПЛ, YNWA в АПЛ, голы легионеров, драма в хоккее, дата для Усика
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Теннис | 30 апреля 2025, 23:48 31
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида

Марта в двух напряженных сетах уступила первой ракетке мира

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 30 апреля 2025, 08:15 0
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)

Команда сыграет в Дивизионе 1A

Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Бокс | 30.04.2025, 08:55
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 01.05.2025, 07:00
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на суперматч
Атлетик – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на суперматч
ФОТО. Новая ливрея Феррари на Гран-при Майами
Авто/мото | 01.05.2025, 01:00
ФОТО. Новая ливрея Феррари на Гран-при Майами
ФОТО. Новая ливрея Феррари на Гран-при Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
30.04.2025, 09:09 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
30.04.2025, 19:05 21
Футбол
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
29.04.2025, 11:33 2
Футбол
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
30.04.2025, 18:57 24
Теннис
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем