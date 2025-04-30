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Англия
30 апреля 2025, 11:09 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:54
567
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Кто виноват? Топ-10 клубов, которые сделали этот сезон менее интересным

Если бы не они, мы имели бы куда больше памятных матчей и событий

30 апреля 2025, 11:09 | Обновлено 30 апреля 2025, 11:54
567
0
Кто виноват? Топ-10 клубов, которые сделали этот сезон менее интересным
Коллаж Sport.ua

«Байер» провел безумный прошлый сезон: набрал 90 очков в Бундеслиге, прошел всю дистанцию чемпионата без поражений. Однако тот розыгрыш мог бы быть еще лучше, если бы не «Бавария», которая провалилась – аж 8 поражений в лиге, безумные 18 пунктов отставания от «Байера». То есть Леверкузен мог праздновать выигрыш титула уже в начале апреля, если не раньше. Это не уменьшает крутости достижения команды – но делает его менее памятным, чем оно могло бы быть. «Бавария» в тот год украла у нас возможность наблюдать за бешеной гонкой – типа той, которая состоялась между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в розыгрыше 18/19, когда команды набрали 98 и 97 очков в чемпионате соответственно.

Кстати, у «горожан» же есть вообще исторический сезон со 100-а набранными пунктами – но более ценной все равно считается победа в год гонки. Потому что конкуренция. Именно из-за желания видеть ее мы включаем футбол и следим за командами. И расстраиваемся, когда некоторые из них лишают нас этой радости.

Этот текст – о главных клубах-дементорах сезона. Именно из-за них этот сезон получился менее интересным, чем он мог бы быть.

10. Атлетик

Getty Images/Global Images Ukraine

Это был замечательный год для участия в чемпионской гонке. Нет, действительно: мы имеем только одну чемпионскую команду в стране, но и та сильно пробуксовывала в какой-то момент сезона. Если «Барселона» потеряет баллы хотя бы в одном поединке Ла Лиги в мае, то не наберет даже 90 пунктов за чемпионат. В прошлом сезоне у обладателя титула было 95, например. «Реал» не побеждает в трети своих матчей, «Атлетико» набирает лишь в среднем по 2 пункта за поединок. То есть шанс вмешаться в гонку был. Тем более, «Атлетик» дал бой всей топ-тройке в течение сезона – ни одного поражения с разницей в 2+ гола за 5 дуэлей. Он даже поражений имеет столько же, сколько и все лидеры – 5. Плюс, имеет собственный футбольный стиль, а в его составе хватает талантливых исполнителей. Но команда утонула в постоянных мировых – аж 12 штук. Если бы избежала хотя бы половины, сейчас бы имела лишь -4 от каталонцев. Не ставлю «Атлетик» выше, потому что от него и не было больших ожиданий перед стартом сезона. Но все же он должен быть в топе: кто знает, когда в следующий раз кто-то в ЛЛ будет иметь реальную возможность вмешаться в чемпионскую гонку с топами.

9. ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Мы уже привыкли к крайне неинтересным с точки зрения борьбы за титул сезонам Лиги 1, но здесь вообще мертвый номер: из-за выдающихся выступлений парижан на внутренней арене этот игровой год во Франции вообще можно едва ли не скипнуть. 30-матчевая серия без поражений (была прервана только после оформления титула) лишила просмотр поединков «ПСЖ» смысла. У столичных аж 5 туров с показателем 4+ xG в атаке – они регулярно возят оппонентов, даже равных по моментам поединков не проводят. К тому же, команда спокойно себе добралась до финала Кубка Франции, и это также шаг назад с точки зрения интересности: в 3-х из 6-и последних сезонов она не выигрывала этот трофей, в 2-х из 3-х предыдущих розыгрышей даже в решающем матче не участвовала. То есть золотой дубль «ПСЖ» – это не что-то прямо-таки постоянное и регулярное. Однако в этом сезоне он, вероятно, будет оформлен. Единственное утешение – выступление команды в Лиге чемпионов. Там она отрывается и регулярно проводит поединки с высоким уровнем интриги. Поэтому только на этой позиции в топе.

8. Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

От команды Мотты не ожидали борьбы за титул – однако, уже говоря задним числом, команда могла принять участие в гонке. Если «Интер» и «Наполи» выиграют все оставшиеся матчи (а этого, вероятно, не произойдет), то наберут всего лишь по 86 очков – все еще хороший, но отнюдь не выдающийся сезон. Вполне обычный. Причем неаполитанцы, начиная с февраля, чаще теряют баллы, чем набирают, а миланцы из-за участия в 3-х турнирах в какой-то момент просто стали «сдавать» выигрышные матчи (в этом году уже 3 игры в лиге, где «Интер» вел в счете к перерыву, но 3 балла в итоге так и не набирал). В Италии сейчас просто нет чемпионской команды. Если бы «Ювентус» смог победить хотя бы в части из ничейных по счету матчей (а их набралось аж 14!), то сейчас мог бы претендовать на трофей. Вместо этого борется только за место в ЛЧ. За этим также интересно следить, однако мысль о том, что могло бы быть, не покидает. Возможно, мы бы имели настоящую гонку за титул между 3-мя клубами – а не поддавки между парой лидеров.

7. Байер

В середине февраля «Байер» и «Бавария» провели личную встречу в Бундеслиге – сыграли вничью (0:0), однако матч прошел полностью под диктовку чемпиона прошлого сезона. Счет по ударам – 15:2, по ожидаемым голам преимущество в более чем 2 полных пункта у «фармацевтов». Эта дуэль стала третьей для команд в сезоне – и в третий раз «Бавария» не победила. А уже вскоре состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, которая снова свела немецкие клубы... Тогда казалось, что «Байер» имеет все шансы выбить «Баварию» из главного европейского турнира, а даже если нет – воспользоваться очищенным от ЛЧ календарем и догнать конкурента в чемпионате. И что в итоге? «Бавария» прошла оппонента с общим счетом 5:0, а тот еще и на внутренней арене посыпался: начал стабильно терять баллы в Бундеслиге, уступил в полуфинале Кубка Германии... Конечно, никто не говорит и не говорил перед стартом сезона, что «Байер» должен быть лучше «Баварии», однако, когда команда проводит настолько крутую личную встречу, мы имеем право ожидать... хоть чего-то.

6. Штутгарт

Getty Images/Global Images Ukraine

Между прочим, серебряный призер немецкого первенства прошлого сезона. Предположить, что команда сдаст после успешного года, было нетрудно, однако что настолько – действительно сложно. Еще осенью этот «Штутгарт» побеждал «Ювентус» и давал бой «Реалу» – а сейчас, за несколько туров до завершения сезона, не претендует даже на финиш в зоне Лиги конференций. Да, «швабы» еще имеют Кубок Германии и являются фаворитами финала, однако даже победа там – это путевка только в ЛЕ. И это в сезон, когда за место в ЛЧ борются, кроме прочих, «Майнц», «Фрайбург», даже «Вердер». Вообще, 3-я и 4-я позиция лиги идут с одним из худших показателей очков среди команд, занимавших эти места, в XXI веке. То есть абсолютно вся верхушка таблицы без «Баварии» и «Байера» – кризисные коллективы или нестабильные выскочки. Но «Штутгарт» не может этим воспользоваться. Сейчас имеет отрезок с одной победой в 10-и турах... Одна из наиболее играющих команд страны позади крайне проблемных. А должна была быть среди претендентов на ЛЧ. Тогда хотя бы было, за кого болеть в этих поддавках.

5. Тоттенхэм

Getty Images/Global Images Ukraine

Именно он, а не, например, «Манчестер Юнайтед» – сосед столичных в турнирной таблице АПЛ. Потому что «шпоры» провели совершенно неинтересный сезон. Если «дьяволы», например, хотя бы иногда играли хорошо и генерировали инфоповоды (смена тренера, несколько хороших поединков против топов), то лондонцы... А что они вообще делали? Постоянно уступали в АПЛ (команда может финишировать прямо над зоной вылета), забыли, что вообще-то планировали играть в самый привлекательный футбол в стране, покупали ноунеймов летом и зимой, делали вид, что Постекоглу – норм вариант (а зачем, если все равно, как сообщают СМИ, его судьба уже решена?). От прошлогодней команды-праздника, претендовавшей на место в ЛЧ, не осталось вообще ничего. Мы все ожидали, что «Тоттенхэм» будет нас развлекать – а он не стал. Заставлял грустить и испытывать отвращение, но не делал нам весело. По-настоящему памятных матчей с его участием, может, 2-3 за целый сезон. Если бы «шпоры» даже не побеждали, но хотя бы играли так, как раньше, к ним не было бы претензий. Но нет. Есть ощущение, что столичные нас кинули.

4. Тройка новичков АПЛ

С момента основания АПЛ в ее нынешнем виде количество сезонов, когда новички заходили в лигу и по итогам первого же года отправлялись обратно в ЧШ, можно сосчитать на пальцах одной руки. А здесь – 2 таких розыгрыша подряд. И как минимум в этом году вина в основном на самих новичках. Например, «Саутгемптон» оформил несколько смен тренеров, из-за чего в какой-то момент бросил не только набирать баллы, но и играть. Причем менять тренера, ставящего позиционный футбол в атаке, на адепта игры от обороны Юрича – абсолютный бред. «Лестер» позвал спасать сезон крутого ван Нистелроя, но не подумал, что тот вообще-то никогда не был кризисным менеджером – потому и не помог команде, которая нуждалась именно в таком. А «Ипсвич» тренера не менял – просто бросил того, что имел, оставив вообще без трансферов на вход. По сути, команда играла многими футболистами, которые еще 2 сезона назад выступали в Лиге 1, даже не в Чемпионшипе. Борьба за выживание всегда была одной из визитных карточек АПЛ. Но новички де-факто вылетели уже в январе, поэтому лишили нас классических боев за жизнь.

3. Аталанта

Getty Images/Global Images Ukraine

У Гасперини вторая лучшая команда за все время его работы в клубе. Де Кетеларе, Лукман, Ретеги – это лучшая тройка атаки в Серии А, без преувеличения. Ещё и все прошли сезон без длительных травм. То есть в руках тренера были вообще все нужные карты – просто бери и побеждай. Но нет: «Аталанта» все равно теряла против гораздо более слабых клубов. Например, только в 2025-м не смогла победить «Удинезе», «Торино», «Кальяри» и «Венецию» (все – ничьи). Сколько потеряла в этих дуэлях? 8 очков. На сколько отстает от лидеров? На 7. То есть на неучастие команды в чемпионской гонке вообще не повлияла недавняя 3-матчевая серия из поражений. Все было решено в поединках с середняками и аутсайдерами, где нужно было брать «свое». Как я уже писал выше, в Италии в этом сезоне нет чемпионской команды – так же, как не было в Англии в год триумфа «Лестера». Мы каждый год хвалим «Аталанту» за крутую игру и желаем ей финишировать как можно выше, но если она даже в такой год и в таком своем составе не может хотя бы вмешаться в гонку за титул, то зачем это все вообще?

2. Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Я не могу и не буду делать вид, будто «Атлетико» проводит плохой сезон. Нет, даже довольно качественный. Просто команда настолько поплыла весной... Осенью и особенно зимой «матрасники» доказали, что готовы к конкуренции с сильнейшими клубами Испании. Хорошо, против «Барселоны» в кубке страны не получилось, но титул Ла Лиги команда проиграла не во встрече с каталонцами – в матчах с «Эспаньолом», «Хетафе» и «Лас-Пальмасом». «Атлетико» потерял баллы в 6-и поединках с клубами второй половины таблицы, «Реал» – в 4-х, «Барса» – в 3-х. Мадридцы выигрывали титул Ла Лиги даже тогда, когда в стране играли Месси и Роналду, а в этом сезоне, очень вероятно, отстанут в таблице даже от наиболее кризисного за последние лет 10 «Реала». Мы ожидали (и не безосновательно!) первого трофея ЛЛ для Гризманна и Альвареса – а получили очередной год без кубков для второго клуба столицы вообще. Сезон был бы гораздо лучше, если бы «Атлетико» умел обыгрывать тех, кто слабее его.

1. Арсенал и Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

Они украли у нас чемпионскую гонку в АПЛ в год провала «Манчестер Сити» – это преступление. В большинстве сезонов после переезда в Англию Пепа мы не имели интриги в борьбе за титул, потому что «Манчестер Сити» был слишком крутым. Имели место и исключения – та самая гонка «горожан» против банды Клоппа (98 на 97 по очкам) и прошлогодняя заочная дуэль против «Арсенала» (подопечным Гвардиолы было необходимо выиграть все заключительные 9 матчей в чемпионате, и они это сделали). Кстати, в год триумфа «Ливерпуля» также борьбы не получилось – +18 для них от ближайшего конкурента. И вот «Сити» проводит один плохой матч за другим на старте и вылетает из гонки. Казалось бы, мы впервые станем свидетелями борьбы за титул АПЛ между двумя топ-клубами, среди которых нет голубого «Манчестера», но... «Арсенал» слишком много терял, «Ливерпуль» не терял баллы вообще – поэтому мы имели разницу в 6 пунктов и матч в запасе еще до Нового года. И дальше лучше не стало, «канониры» продолжили робингудить – в итоге насобирали 13 ничьих за неполную дистанцию (успеют оформить еще парочку).

Почти весь сезон мы жили в реальности, где борьбы за титул АПЛ вообще нет, потому что чемпионская команда в стране только одна и она почти безупречна. «Ливерпуль» завоевал трофей, но следить за путем «красных» к нему стало неинтересно уже где-то в декабре-январе. Когда сильнейшая лига мира не подвозит своему зрителю главного, чемпионской гонки, невозможно уйти от мысли, что сезон выдался не самым интересным.

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статьи эксклюзив Атлетик Бильбао ПСЖ Ювентус Байер Штутгарт Тоттенхэм Аталанта Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Ливерпуль
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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