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  4. Месси – out. Гол Альбы не помог: Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Major League Soccer
01 мая 2025, 05:22 | Обновлено 01 мая 2025, 05:29
347
0

Месси – out. Гол Альбы не помог: Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

В ответном матче 1/2 финала ЛЧ КОНКАКАФ цапли уступили Ванкуверу со счетом 1:2

01 мая 2025, 05:22 | Обновлено 01 мая 2025, 05:29
347
0
Месси – out. Гол Альбы не помог: Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Интер Майами и Ванкувер [первый поединок – 0:2].

Коллективы сыграли на арене Чейз Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цапли уступили соперникам 1:5 по сумме двух встреч и вылетели из турнира.

Первым в этом матче забил Жорди Альба с передачи Луиса Суареса, подарив надежду на камбек. Но во втором тайме хозяева пропустили три мяча.

Легендарный Лионель Месси провел весь поединок, но результативными действиями отличиться не сумел. За подопечных Хавьера Маскерано, помимо Месси, Суареса и Альбы, также сыграл еще один экс-футболист Барселоны – Серхио Бускетс. Все четверо отыграли полные 90 минут.

В финале так называемого Кубка чемпионов Ванкувер поборется за трофей либо против Крус Асуль, либо против Тигреса, которые в первой игре расписали ничью 1:1 (ответный матч запланирован на 2 мая).

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала

Ответный матч, 1 мая

Интер Майами (США) – Ванкувер (Канада) – 1:3 [первый поединок – 0:2]

Голы: Альба, 9 – Уайт, 51, Вите, 53, Берголтер, 71

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Ванкувер Уайткэпс Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Хавьер Маскерано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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