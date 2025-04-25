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Major League Soccer
25 апреля 2025, 08:39 | Обновлено 25 апреля 2025, 08:41
413
0

Месси не помог. Интер Майами уступил Ванкуверу в Кубке чемпионов

Ответный матч команды сыграют первого мая

25 апреля 2025, 08:39 | Обновлено 25 апреля 2025, 08:41
413
0
Месси не помог. Интер Майами уступил Ванкуверу в Кубке чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ванкувер – Интер Майами

Американский «Интер» Майами уступил канадскому «Ванкуверу» в первом полуфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ (2:0).

Канадский клуб быстро завладел инициативой на старте поединка и уже на 24 минуте игры форвард хозяев Брайан Уайт огорчил голкипера гостей Оскара Устари, открыв счет в матче. После пропущенного гола «Интер» Майами немного активизировался. Активными были Лионель Месси и Луис Суарес, но до забитого гола дело так и не дошло.

Активнее футболисты «Интер» Майами начали и вторую половину игры, но голкипер «Ванкувера» был на высоте. Японец Йохей Такаока не удовлетворил отличиться ни Месси, ни Суаресу, ни кому-то другому, оставив свои ворота «сухими». А «Ванкувер» поразил ворота «Интера» еще раз – голом на 85 минуте игры отличился Себастьян Берхалтер.

Ответный матч между «Интер» Майами и «Ванкувером» запланирован на четверг, первое мая. Стартовый свисток раздастся в 3:00 по киевскому времени.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Полуфинал (первый матч). 25 апреля

Ванкувер – Интер Майами – 2:0

Голы: Уайт, 24, Берхалтер, 85

Видеообзор матча:

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Ванкувер Уайткэпс Интер Майами Лига чемпионов КОНКАКАФ Лионель Месси Луис Суарес
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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