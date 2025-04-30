Пример для Мудрика

Отстранение Михаила Мудрика – почти решенный вопрос. Единственное: неизвестно, сколько именно вингер пробудет вне спорта. Поэтому решили вспомнить известных футболистов, сумевших восстановить карьеру после банов.

Коло Туре

Срок дисквалификации: 6 месяцев

Ивуарийский защитник «Манчестер Сити» в 2011 году имел проблемы с лишним весом, и, по его словам, попробовал таблетки для похудения, которые были у его жены. Туре грозил 2-летний бан, однако после 10-часового заседания Коло сумел доказать комиссии, что не употреблял допинг целенаправленно. Поэтому игрок получил 6 месяцев, после которых выиграл АПЛ с «Ман Сити», поиграл за «Ливерпуль» и «Селтик». С последним взял чемпионат, Кубок и Кубок Лиги Шотландии.

Рио Фердинанд

Срок дисквалификации: 8 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Наверное, одна из самых странных историй. В конце 2003 года после утренней тренировки четыре футболиста «Манчестер Юнайтед» были выбраны для сдачи допинг-теста. Райан Гиггз, Ники Батт, Джон О'Ши появились на процедуру, а вот Рио Фердинанд просто о ней забыл и поехал домой. Центрбек все же сдал тест через два дня, но уже было поздно, ведь это он должен был сделать за 36 часов. Английская футбольная ассоциация подозревала Фердинанда в приеме наркотических препаратов, однако никаких недопустимых веществ в организме футболиста не нашли. Заседание состоялось в начале января 2004 года. Рио отстранили на 8 месяцев и заставили выплатить 50 тыс. фунтов стерлингов штрафа.

До бана основного защитника МЮ был лидером Премьер-лиги, а завершил сезон 3-м. Фердинанд не смог обжаловать решение и пропустил Euro-2004. Далее Рио был неотъемлемой частью «Красных дьяволов», выиграв 5 раз АПЛ и Лигу Чемпионов в 2008-м.

Айвен Тоуни

Срок дисквалификации: 8 месяцев

В период с февраля 2017-го по январь 2021-го игрок совершил 262 нарушения закона. Нападающий почти 5 лет делал ставки, в том числе и на игры «Брентфорда», цвета которого он защищал. Тоуни, как Фердинанд, заплатил штраф 50 тыс. фунтов и пропустил 8 месяцев, после которых вернулся на поле и даже поехал на Euro-2024.

Марк Боснич

Срок дисквалификации: 9 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Австралийский голкипер неоднократно попадал в неприятности. Самая большая из них – отстранение от футбола за кокаин в 2002-м. Боснич утверждал, что вещество ему подсыпали в стакан в одном из баров Лондона, однако это не спасло. «Челси» сразу же разорвал соглашение с вратарем, который впоследствии по меньшей мере трижды был замечен в драках. Однажды даже на собственной свадьбе. По истечении дисквалификации Марк возобновил карьеру на родине, но через год окончательно завершил ее.

Эрик Кантона

Срок дисквалификации: 9 месяцев

Как же не вспомнить французского сорвиголову, который в 1995-м сначала ударил ногой защитника «Кристал Пэлас», а после красной карточки влетел ногами в грудь болельщика «орлов»! Нападающий «Манчестер Юнайтед» вины не признал и отказался извиниться. Эрику грозило даже 2-недельное заключение, которое, в конце концов, заменили на 120 часов общественных работ. В следующем сезоне форвард вернулся на поле и помог МЮ выиграть чемпионат, а затем и защитить титул. Далее было завершение карьеры, тренерская работа и погружение в мир кино.

Сандро Тонали

Срок дисквалификации: 10 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянец, как и Айвен Тоуни, нарушал запрет на азартные игры. Полузащитник делал ставки на «Милан», за который и выступал. Вся правда всплыла на поверхность после трансфера в «Ньюкасл», поэтому хавбек пропустил большую часть сезона-2023/24 и не поехал на Euro-2024. Сейчас Тонали – ключевой игрок «сорок», с которыми недавно завоевал первый трофей клуба за 70 лет.

Фред

Срок дисквалификации: 12 месяцев

Летом 2015 года хавбек сдал положительный допинг-тест во время выступления за сборную Бразилии на Кубке Америки. Обе пробы подтвердили наличие в крови игрока запрещенного гидрохлортиазида. Сначала полузащитник попал под санкции только от КОНМЕБОЛ и мог играть за «Шахтер», но потом получил бан и от ФИФА. Все дисквалификации окончательно истекли в 2017 году. Далее Фред заключил новое 5-летнее соглашение с донецким клубом, а через год перешел в «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл лишь Кубок Лиги. С 2023 года бразилец защищает цвета «Фенербахче».

Абель Шавьер

Срок дисквалификации: 12 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Абель Шавьер (слева)

Португальца с экстравагантными прическами в ноябре 2005 года признали виновным в употреблении анаболического стероида метандростенолона (также известного как дианабол) и отстранили от профессионального футбола на 18 месяцев. Защитник говорил, что вещество происходит от антивирусного препарата, который он заказал из США, однако это не помогло. Однако в июне 2006 года Абель все же добился сокращения бана до 12 месяцев. Абель в дальнейшем еще поиграл за «Мидлсбро» и «Лос-Анджелес Гэлэкси».

Андре Онана

Срок дисквалификации: 12 месяцев

В феврале 2021 года был дисквалифицирован на 12 месяцев. В допинг-пробе вратаря обнаружили фуросемид. В официальном заявлении «Аякса» утверждалось, что препарат попал в организм футболиста случайно: он по ошибке принял лекарство жены. В июне, по решению Спортивного арбитражного суда, срок дисквалификации сократили до 9 месяцев. После Нидерландов камерунец перебрался в «Интер», а затем в «Манчестер Юнайтед». В обоих случаях выигрывал национальные Кубки.

Эдгар Давидс

Срок дисквалификации: 12 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский «питбуль» в 2001-м получил год отстранения от футбола за употребление норандростерона и норэтиоколанолона. Полузащитник утверждал, что никогда не имел никакого контакта с допингом. По возвращении Давидс взял еще два скудетто с «Ювентусом», Кубок Италии с «Интером», бронзовые награды Euro-2004, поиграл за «Барселону», «Тоттенхэм», снова за «Аякс» и еще и за «Кристал Пэлас». С 2011 года занимается тренерской деятельностью.

Рене Игита

Сроки дисквалификации: 6 и 7 месяцев

Вратарь, известный тем, что отбил мяч «ударом скорпиона», дружил с Пабло Эскобаром. В 1993 году он выступил посредником между Эскобаром и другим дилером Карлосом Молиной. Рене предоставил выкуп, благодаря которому дочь последнего смогла выйти на свободу. Молина же отблагодарил Игиту суммой в 64 тыс. долларов США. Вроде бы за это голкипер провел 7 месяцев в тюрьме, пропустив чемпионат мира-1994. В тюрьме Игита объявил голодовку против незаконного, по его мнению, заключения, а впоследствии признался, что не знал, что совершает преступление. В результате колумбийцу так и не предъявили никаких обвинений и выпустили на свободу.

В 2004 году в организме футболиста нашли кокаин, из-за которого он получил 6-месячный запрет на любую футбольную деятельность. Рене играл в футбол до 2009 года, после этого работал тренером вратарей в испанском «Вальядолиде» и саудовском «Аль-Насре».

Адриан Муту

Сроки дисквалификации: 7 и 9 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Румынский форвард попадал в допинг-скандалы дважды. В 2004 году у нападающего обнаружили кокаин и отстранили на 7 месяцев. В то же время ФИФА обязала игрока выплатить «Челси» 17,2 млн евро за досрочное расторжение соглашения.

В 2010 году Муту уже в составе «Фиорентины» отстранили от футбола на 9 месяцев. На этот раз в организме футболиста нашли сибутрамин. Две дисквалификации поставили крест на топ-карьере Адриана, и доигрывал он в «Чезене» и «Аяччо».

Кстати, недавно именно Муту поддержал Мудрика.

Джои Бартон

Срок дисквалификации: 18 месяцев

Иногда кажется, что некоторые футболисты являются синонимами слова «дисквалификация». 78 желтых карточек, 6 красных, драки с болельщиками и женой, полугодовое заключение за выяснение отношений с подростком с применением физической силы. Однако футболист провел в тюрьме лишь 74 дня. Хотя полтора года Бартон пропустил не из-за своих бойцовских качеств. В период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года Джои сделал 1260 ставок на различные аспекты футбольных матчей.

В 2015-м в возрасте 32 лет полузащитник вернулся в футбол, сумел помочь «Бернли» выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ. Далее еще был непродолжительный период в «Рейнджерс», возвращение в «Бернли» и начало тренерской карьеры.

Самир Насри

Срок дисквалификации: 18 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

В июле 2017 года УЕФА отстранил француза от футбола на 6 месяцев за незаконное переливание крови в декабре 2016 года. 1 августа 2018 года дисквалификация Насри была увеличена на дополнительные 12 месяцев после апелляции инспектора УЕФА по этике и дисциплине. По окончании бана полузащитник поиграл за «Вест Хэм» и «Андерлехт», где суммарно провел всего 12 матчей.

Поль Погба

Срок дисквалификации: 18 месяцев

В 2023 году допинг-тест хавбека дал положительный результат на тестостерон. Впоследствии была открыта проба «Б», которая дала тот же результат. В феврале прошлого года Погба отстранили от спорта на 4 года, однако в октябре комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отчасти удовлетворила апелляцию футболиста, сократив срок до 18 месяцев и отменив штраф. Поскольку срок дисквалификации отсчитывали с 11 сентября 2023 года, то на поле Поль уже может вернуться. Сейчас чемпион мира-2018 – свободный агент.

Диего Марадона

Сроки дисквалификации: дважды по 15 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Одна из икон футбола никогда не отличалась дисциплиной. Идол аргентинского футбола в 1991 году попался на употреблении кокаина, а в 1994 году у него обнаружили сразу 5 запрещенных субстанций. Однако если в первом случае Диего отстранили уже в конце сезона после его последнего матча за «Наполи», то во втором – во время чемпионата мира. После победы в группе над Нигерией 2:1, где Марадона отдал голевую, он провалил допинг-тест. Далее Аргентина без него проиграла сначала Болгарии (0:2), а в 1/8 финала – Румынии (2:3).

Оба раза латиноамериканец не признал вины. В 1991-м, по мнению Марадоны, анализы были подделаны благодаря вмешательству президента итальянской федерации футбола Антонио Матаррезе, который таким образом отомстил за поражение Италии от Аргентины на мундиале-1990. Диего утверждал, что хоть и принимал наркотики, но всегда самостоятельно проводил допинг-тесты от принятых препаратов. Через месяц после инцидента в Буэнос-Айресе Марадона вместе с двумя своими друзьями был арестован за хранение наркотиков. У компании обнаружили 36 г кокаина.

На ЧМ-1994 Диего уверял, что накануне игры с Австралией игрокам сборной дали специальный кофе, содержащий допинг, после чего те «бегали гораздо больше». И все это было по велению президента ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондоны. По мнению Марадоны, именно Грондона сделал так, что по окончании встречи не был проведен допинг-тест, а вот после противостояния с Нигерией Хулио уже ничего не смог сделать.

Дон Диего даже после второй дисквалификации вернулся в футбол и в возрасте 36 лет еще немного поиграл за «Бока Хуниорс». Потом были 25 лет тренерства в Аргентине, ОАЭ и Мексике. 25 ноября 2020 года сердце Марадоны остановилось.

Александр Рыбка

Срок дисквалификации: 2 года

В октябре 2011 года голкипер дебютировал за сборную Украины. Да еще и как! Отстоял на ноль с Эстонией (2:0), отразив пенальти. Рыбка тогда успешно конкурировал с Пятовым за роль основного вратаря «Шахтера» и, скорее всего, попал бы в заявку на Euro-2012. 13 января 2012 года у Александра в крови обнаружили фуросемид. Игрок сказал, что запрещенное вещество содержалось в мочегонном средстве для похудения, которое он принимал.

Через два года Рыбка возобновил карьеру в «Динамо», с которым дважды стал чемпионом Украины. Далее были вояжи в Турцию, Азербайджан, Латвию и возвращение на родину, где голкипер поиграл за «Металлист» и «Львов». С 2023 года защищает цвета «Оболони».

Хуанито

Сроки дисквалификации: 2 и 5 лет

Лучший испанский игрок сезона-1976/77, участник чемпионатов мира-1978 и 1982, 5-кратный чемпион Испании, 2-кратный победитель Кубка УЕФА, имеет почти 300 матчей за «Реал» (Мадрид). Однако характер у Хуана Гомеса Гонсалеса был не сахар. Каждую игру полузащитник апеллировал к арбитрам, а в 1978 году получил 2-летний бан за несколько толчков немецкого арбитра Адольфа Прокопа. Однако это были цветочки. Ягодки случились в 1987-м, когда Хуанито наступил шипами на грудь Лотару Маттеусу. Как следствие, 5 лет бана и прощальный штраф от «Реала» на 5000 песет.

Однако тогда дисквалификации распространялись только на турниры под эгидой УЕФА, поэтому в обоих случаях Хуанито продолжал играть во внутренних соревнованиях. После Мадрида игрок переехал в «Малагу», а завершил выступления в любительском «Депортиво Лос Боличес». В 1992 году в возрасте 37 лет Хуанито погиб в автокатастрофе.

Бонус

Инок Уэст

Срок дисквалификации: 30 лет

Бывший нападающий «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» был замешан в букмекерском скандале в 1915 году. Причастные к нему лица столкнулись с пожизненной дисквалификацией, но появилось необычное условие для отмены запрета играть. Игрокам могли отменить срок дисквалификации, если они запишутся в ряды Вооруженных сил Британии в Первой мировой войне. Уэст прошел войну и вернулся живым, но ему сообщили, что его пожизненный бан не отменили, а заменили на 30-летний. В 59 лет Инок, конечно, не вернулся на поле.

Игорь ЯВКИН