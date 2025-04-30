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Англия
30 апреля 2025, 11:55 |
2486
3

Пример для Мудрика

Рыбка, Марадона, Погба и еще 15 игроков, которые возвращались после дисквалификаций

30 апреля 2025, 11:55 |
2486
3
Пример для Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Отстранение Михаила Мудрика – почти решенный вопрос. Единственное: неизвестно, сколько именно вингер пробудет вне спорта. Поэтому решили вспомнить известных футболистов, сумевших восстановить карьеру после банов.

Коло Туре

Срок дисквалификации: 6 месяцев

Ивуарийский защитник «Манчестер Сити» в 2011 году имел проблемы с лишним весом, и, по его словам, попробовал таблетки для похудения, которые были у его жены. Туре грозил 2-летний бан, однако после 10-часового заседания Коло сумел доказать комиссии, что не употреблял допинг целенаправленно. Поэтому игрок получил 6 месяцев, после которых выиграл АПЛ с «Ман Сити», поиграл за «Ливерпуль» и «Селтик». С последним взял чемпионат, Кубок и Кубок Лиги Шотландии.

Рио Фердинанд

Срок дисквалификации: 8 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Наверное, одна из самых странных историй. В конце 2003 года после утренней тренировки четыре футболиста «Манчестер Юнайтед» были выбраны для сдачи допинг-теста. Райан Гиггз, Ники Батт, Джон О'Ши появились на процедуру, а вот Рио Фердинанд просто о ней забыл и поехал домой. Центрбек все же сдал тест через два дня, но уже было поздно, ведь это он должен был сделать за 36 часов. Английская футбольная ассоциация подозревала Фердинанда в приеме наркотических препаратов, однако никаких недопустимых веществ в организме футболиста не нашли. Заседание состоялось в начале января 2004 года. Рио отстранили на 8 месяцев и заставили выплатить 50 тыс. фунтов стерлингов штрафа.

До бана основного защитника МЮ был лидером Премьер-лиги, а завершил сезон 3-м. Фердинанд не смог обжаловать решение и пропустил Euro-2004. Далее Рио был неотъемлемой частью «Красных дьяволов», выиграв 5 раз АПЛ и Лигу Чемпионов в 2008-м.

Айвен Тоуни

Срок дисквалификации: 8 месяцев

В период с февраля 2017-го по январь 2021-го игрок совершил 262 нарушения закона. Нападающий почти 5 лет делал ставки, в том числе и на игры «Брентфорда», цвета которого он защищал. Тоуни, как Фердинанд, заплатил штраф 50 тыс. фунтов и пропустил 8 месяцев, после которых вернулся на поле и даже поехал на Euro-2024.

Марк Боснич

Срок дисквалификации: 9 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Австралийский голкипер неоднократно попадал в неприятности. Самая большая из них – отстранение от футбола за кокаин в 2002-м. Боснич утверждал, что вещество ему подсыпали в стакан в одном из баров Лондона, однако это не спасло. «Челси» сразу же разорвал соглашение с вратарем, который впоследствии по меньшей мере трижды был замечен в драках. Однажды даже на собственной свадьбе. По истечении дисквалификации Марк возобновил карьеру на родине, но через год окончательно завершил ее.

Эрик Кантона

Срок дисквалификации: 9 месяцев

Как же не вспомнить французского сорвиголову, который в 1995-м сначала ударил ногой защитника «Кристал Пэлас», а после красной карточки влетел ногами в грудь болельщика «орлов»! Нападающий «Манчестер Юнайтед» вины не признал и отказался извиниться. Эрику грозило даже 2-недельное заключение, которое, в конце концов, заменили на 120 часов общественных работ. В следующем сезоне форвард вернулся на поле и помог МЮ выиграть чемпионат, а затем и защитить титул. Далее было завершение карьеры, тренерская работа и погружение в мир кино.

Сандро Тонали

Срок дисквалификации: 10 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянец, как и Айвен Тоуни, нарушал запрет на азартные игры. Полузащитник делал ставки на «Милан», за который и выступал. Вся правда всплыла на поверхность после трансфера в «Ньюкасл», поэтому хавбек пропустил большую часть сезона-2023/24 и не поехал на Euro-2024. Сейчас Тонали – ключевой игрок «сорок», с которыми недавно завоевал первый трофей клуба за 70 лет.

Фред

Срок дисквалификации: 12 месяцев

Летом 2015 года хавбек сдал положительный допинг-тест во время выступления за сборную Бразилии на Кубке Америки. Обе пробы подтвердили наличие в крови игрока запрещенного гидрохлортиазида. Сначала полузащитник попал под санкции только от КОНМЕБОЛ и мог играть за «Шахтер», но потом получил бан и от ФИФА. Все дисквалификации окончательно истекли в 2017 году. Далее Фред заключил новое 5-летнее соглашение с донецким клубом, а через год перешел в «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл лишь Кубок Лиги. С 2023 года бразилец защищает цвета «Фенербахче».

Абель Шавьер

Срок дисквалификации: 12 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Абель Шавьер (слева)

Португальца с экстравагантными прическами в ноябре 2005 года признали виновным в употреблении анаболического стероида метандростенолона (также известного как дианабол) и отстранили от профессионального футбола на 18 месяцев. Защитник говорил, что вещество происходит от антивирусного препарата, который он заказал из США, однако это не помогло. Однако в июне 2006 года Абель все же добился сокращения бана до 12 месяцев. Абель в дальнейшем еще поиграл за «Мидлсбро» и «Лос-Анджелес Гэлэкси».

Андре Онана

Срок дисквалификации: 12 месяцев

В феврале 2021 года был дисквалифицирован на 12 месяцев. В допинг-пробе вратаря обнаружили фуросемид. В официальном заявлении «Аякса» утверждалось, что препарат попал в организм футболиста случайно: он по ошибке принял лекарство жены. В июне, по решению Спортивного арбитражного суда, срок дисквалификации сократили до 9 месяцев. После Нидерландов камерунец перебрался в «Интер», а затем в «Манчестер Юнайтед». В обоих случаях выигрывал национальные Кубки.

Эдгар Давидс

Срок дисквалификации: 12 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский «питбуль» в 2001-м получил год отстранения от футбола за употребление норандростерона и норэтиоколанолона. Полузащитник утверждал, что никогда не имел никакого контакта с допингом. По возвращении Давидс взял еще два скудетто с «Ювентусом», Кубок Италии с «Интером», бронзовые награды Euro-2004, поиграл за «Барселону», «Тоттенхэм», снова за «Аякс» и еще и за «Кристал Пэлас». С 2011 года занимается тренерской деятельностью.

Рене Игита

Сроки дисквалификации: 6 и 7 месяцев

Вратарь, известный тем, что отбил мяч «ударом скорпиона», дружил с Пабло Эскобаром. В 1993 году он выступил посредником между Эскобаром и другим дилером Карлосом Молиной. Рене предоставил выкуп, благодаря которому дочь последнего смогла выйти на свободу. Молина же отблагодарил Игиту суммой в 64 тыс. долларов США. Вроде бы за это голкипер провел 7 месяцев в тюрьме, пропустив чемпионат мира-1994. В тюрьме Игита объявил голодовку против незаконного, по его мнению, заключения, а впоследствии признался, что не знал, что совершает преступление. В результате колумбийцу так и не предъявили никаких обвинений и выпустили на свободу.

В 2004 году в организме футболиста нашли кокаин, из-за которого он получил 6-месячный запрет на любую футбольную деятельность. Рене играл в футбол до 2009 года, после этого работал тренером вратарей в испанском «Вальядолиде» и саудовском «Аль-Насре».

Адриан Муту

Сроки дисквалификации: 7 и 9 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Румынский форвард попадал в допинг-скандалы дважды. В 2004 году у нападающего обнаружили кокаин и отстранили на 7 месяцев. В то же время ФИФА обязала игрока выплатить «Челси» 17,2 млн евро за досрочное расторжение соглашения.

В 2010 году Муту уже в составе «Фиорентины» отстранили от футбола на 9 месяцев. На этот раз в организме футболиста нашли сибутрамин. Две дисквалификации поставили крест на топ-карьере Адриана, и доигрывал он в «Чезене» и «Аяччо».

Кстати, недавно именно Муту поддержал Мудрика.

Джои Бартон

Срок дисквалификации: 18 месяцев

Иногда кажется, что некоторые футболисты являются синонимами слова «дисквалификация». 78 желтых карточек, 6 красных, драки с болельщиками и женой, полугодовое заключение за выяснение отношений с подростком с применением физической силы. Однако футболист провел в тюрьме лишь 74 дня. Хотя полтора года Бартон пропустил не из-за своих бойцовских качеств. В период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года Джои сделал 1260 ставок на различные аспекты футбольных матчей.

В 2015-м в возрасте 32 лет полузащитник вернулся в футбол, сумел помочь «Бернли» выиграть Чемпионшип и вернуться в АПЛ. Далее еще был непродолжительный период в «Рейнджерс», возвращение в «Бернли» и начало тренерской карьеры.

Самир Насри

Срок дисквалификации: 18 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

В июле 2017 года УЕФА отстранил француза от футбола на 6 месяцев за незаконное переливание крови в декабре 2016 года. 1 августа 2018 года дисквалификация Насри была увеличена на дополнительные 12 месяцев после апелляции инспектора УЕФА по этике и дисциплине. По окончании бана полузащитник поиграл за «Вест Хэм» и «Андерлехт», где суммарно провел всего 12 матчей.

Поль Погба

Срок дисквалификации: 18 месяцев

В 2023 году допинг-тест хавбека дал положительный результат на тестостерон. Впоследствии была открыта проба «Б», которая дала тот же результат. В феврале прошлого года Погба отстранили от спорта на 4 года, однако в октябре комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отчасти удовлетворила апелляцию футболиста, сократив срок до 18 месяцев и отменив штраф. Поскольку срок дисквалификации отсчитывали с 11 сентября 2023 года, то на поле Поль уже может вернуться. Сейчас чемпион мира-2018 – свободный агент.

Диего Марадона

Сроки дисквалификации: дважды по 15 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Одна из икон футбола никогда не отличалась дисциплиной. Идол аргентинского футбола в 1991 году попался на употреблении кокаина, а в 1994 году у него обнаружили сразу 5 запрещенных субстанций. Однако если в первом случае Диего отстранили уже в конце сезона после его последнего матча за «Наполи», то во втором – во время чемпионата мира. После победы в группе над Нигерией 2:1, где Марадона отдал голевую, он провалил допинг-тест. Далее Аргентина без него проиграла сначала Болгарии (0:2), а в 1/8 финала – Румынии (2:3).

Оба раза латиноамериканец не признал вины. В 1991-м, по мнению Марадоны, анализы были подделаны благодаря вмешательству президента итальянской федерации футбола Антонио Матаррезе, который таким образом отомстил за поражение Италии от Аргентины на мундиале-1990. Диего утверждал, что хоть и принимал наркотики, но всегда самостоятельно проводил допинг-тесты от принятых препаратов. Через месяц после инцидента в Буэнос-Айресе Марадона вместе с двумя своими друзьями был арестован за хранение наркотиков. У компании обнаружили 36 г кокаина.

На ЧМ-1994 Диего уверял, что накануне игры с Австралией игрокам сборной дали специальный кофе, содержащий допинг, после чего те «бегали гораздо больше». И все это было по велению президента ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондоны. По мнению Марадоны, именно Грондона сделал так, что по окончании встречи не был проведен допинг-тест, а вот после противостояния с Нигерией Хулио уже ничего не смог сделать.

Дон Диего даже после второй дисквалификации вернулся в футбол и в возрасте 36 лет еще немного поиграл за «Бока Хуниорс». Потом были 25 лет тренерства в Аргентине, ОАЭ и Мексике. 25 ноября 2020 года сердце Марадоны остановилось.

Александр Рыбка

Срок дисквалификации: 2 года

В октябре 2011 года голкипер дебютировал за сборную Украины. Да еще и как! Отстоял на ноль с Эстонией (2:0), отразив пенальти. Рыбка тогда успешно конкурировал с Пятовым за роль основного вратаря «Шахтера» и, скорее всего, попал бы в заявку на Euro-2012. 13 января 2012 года у Александра в крови обнаружили фуросемид. Игрок сказал, что запрещенное вещество содержалось в мочегонном средстве для похудения, которое он принимал.

Через два года Рыбка возобновил карьеру в «Динамо», с которым дважды стал чемпионом Украины. Далее были вояжи в Турцию, Азербайджан, Латвию и возвращение на родину, где голкипер поиграл за «Металлист» и «Львов». С 2023 года защищает цвета «Оболони».

Хуанито

Сроки дисквалификации: 2 и 5 лет

Лучший испанский игрок сезона-1976/77, участник чемпионатов мира-1978 и 1982, 5-кратный чемпион Испании, 2-кратный победитель Кубка УЕФА, имеет почти 300 матчей за «Реал» (Мадрид). Однако характер у Хуана Гомеса Гонсалеса был не сахар. Каждую игру полузащитник апеллировал к арбитрам, а в 1978 году получил 2-летний бан за несколько толчков немецкого арбитра Адольфа Прокопа. Однако это были цветочки. Ягодки случились в 1987-м, когда Хуанито наступил шипами на грудь Лотару Маттеусу. Как следствие, 5 лет бана и прощальный штраф от «Реала» на 5000 песет.

Однако тогда дисквалификации распространялись только на турниры под эгидой УЕФА, поэтому в обоих случаях Хуанито продолжал играть во внутренних соревнованиях. После Мадрида игрок переехал в «Малагу», а завершил выступления в любительском «Депортиво Лос Боличес». В 1992 году в возрасте 37 лет Хуанито погиб в автокатастрофе.

Бонус

Инок Уэст

Срок дисквалификации: 30 лет

Бывший нападающий «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» был замешан в букмекерском скандале в 1915 году. Причастные к нему лица столкнулись с пожизненной дисквалификацией, но появилось необычное условие для отмены запрета играть. Игрокам могли отменить срок дисквалификации, если они запишутся в ряды Вооруженных сил Британии в Первой мировой войне. Уэст прошел войну и вернулся живым, но ему сообщили, что его пожизненный бан не отменили, а заменили на 30-летний. В 59 лет Инок, конечно, не вернулся на поле.

Игорь ЯВКИН

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статьи эксклюзив Михаил Мудрик Коло Туре Рио Фердинанд Эрик Кантона Сандро Тонали Фред Андре Онана Эдгар Давидс Рене Игита Адриан Муту Джои Бартон Поль Погба Александр Рыбка Диего Марадона
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 3
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Перець
Історія мутна з самого початку, де проба яку повинні були повідомити ще в березні!
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+2
Антон Корзун
Мудрика вже нічого неврятує.Він вже змінив імідж тепер буде пробуватись у шоубізі двійником чи то Діскомена чи то Віника німецького. Прикро міг хорошим футболістом стати але нездорове тяжіння до росіян зробило свою справу як там у приказці 
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+2
Play Games
Правильно. Мудрика треба підтримати морально 😄🤣. А якщо серйозно футболіст він так собі. Єдине що біжить. Розкачався. В Челсі йому казали не приділяти стільки уваги залу. Але він робив своє… може піде в культуристи 😄. Чи легкоатлети. Але там менші гроші. Тому мабуть лишиться в футболі …
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+1
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