Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых игр: фейерверк голов Барселоны и Интера

Вечером 30 апреля состоялся первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Барселона и Интер сыграли в результативную ничью (3:3) на стадионе Олимпико в Барселоне.​

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Матч начался с молниеносного гола Маркуса Тюрама уже на 1-й минуте, а затем Дензел Дюмфрис удвоил преимущество гостей.

Однако каталонцы сумели отыграться еще до перерыва благодаря точным ударам Ламина Ямаля и Феррана Торреса.

Во втором тайме Дензел Дюмфрис снова вывел Интер вперед, но автогол Яна Зоммера после удара Рафиньи установил окончательный счет.​

Ответный матч состоится 6 мая на стадионе Сан-Сиро в Милане.

В другом полуфинале играют лондонский Арсенал и парижский ПСЖ (0:1 в первой игре).

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Плей-офф, полуфинал, 30 апреля 2025

Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 3:3

Голы: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер (автогол), 65 – Тюрам, 1, Дюмфрис, 21, 64

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