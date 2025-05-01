Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых игр: фейерверк голов Барселоны и Интера
Зрители увидели в первом матче противостояния аж 6 забитых мячей
Вечером 30 апреля состоялся первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
Барселона и Интер сыграли в результативную ничью (3:3) на стадионе Олимпико в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч начался с молниеносного гола Маркуса Тюрама уже на 1-й минуте, а затем Дензел Дюмфрис удвоил преимущество гостей.
Однако каталонцы сумели отыграться еще до перерыва благодаря точным ударам Ламина Ямаля и Феррана Торреса.
Во втором тайме Дензел Дюмфрис снова вывел Интер вперед, но автогол Яна Зоммера после удара Рафиньи установил окончательный счет.
Ответный матч состоится 6 мая на стадионе Сан-Сиро в Милане.
В другом полуфинале играют лондонский Арсенал и парижский ПСЖ (0:1 в первой игре).
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
Плей-офф, полуфинал, 30 апреля 2025
Барселона (Испания) – Интер (Италия) – 3:3
Голы: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер (автогол), 65 – Тюрам, 1, Дюмфрис, 21, 64
Инфографика
Сетка финальных раундов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вторая победа украинской сборной на чемпионате мира в Дивизионе 1A
Украинец стал владельцем BMW M8 Gran Coupe