У Ватикана есть своя сборная по футболу. Ей даже руководил Трапаттони

С 21 апреля, когда в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск, и до момента избрания нового понтифика, значительное внимание всех мировых СМИ будет уделяться Ватикану – крошечному государству-городу на территории Рима, где уже 7 мая на территории Сикстинской капеллы начнется конклав по выбору нового главы Католической церкви.

Однако как только жизнь в Ватикане вновь вернется в привычное и размеренное русло, там снова начнут думать об обычных делах, поглощающих умы и свободное время миллионов людей по всему миру. Среди них, безусловно, особое место занимает и футбол.

Кого-то это может удивить, но в футбол играют и в одном из самых религиозных мест на планете. И тот, кто думает, что это просто развлечение в выходные дни, ошибается: ежегодно в Ватикане проводится не менее четырех официальных соревнований – чемпионат, Кубок, Суперкубок и специальный турнир, разыгрываемый специально для семинаристов и священнослужителей.

При этом, у Ватикана есть и своя национальная сборная, которая, что правда, абсолютно не претендует на профессиональный статус и не стремится вступать в ФИФА и УЕФА, хотя обе эти организации периодически дают понять, что готовы рассмотреть заявку от микрогосударства. Примечательно также, что Ватикан является одним из всего лишь девяти полностью признанных мировым сообществом государств, национальные сборные которых не проводят свои матчи под эгидой ФИФА, а их ассоциации не входят в эту организацию (остальные восемь – это Федеративные Штаты Микронезии, Кирибати, Маршалловы Острова, Монако, Науру, Палау, Тувалу и Великобритания, хотя четыре «домашние страны» последнего из перечисленных государства – Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия – имеют отдельные сборные и ассоциации, входящие в состав ФИФА).

Несмотря на то, что чемпионат Ватикана проводится с конца 70-х годов минувшего века, свой первый международный поединок сборная этого микрогосударства провела лишь в 1985-м, когда со счетом 3:0 обыграла команду, составленную из австрийских журналистов. А первый официальный матч сборная Ватикана сыграла уже в 1994-м – против резервной сборной Сан-Марино, и он завершился со счетом 0:0.

На самом деле, в самом Ватикане национальную команду по футболу не называют сборной, а именуют «командой представителей Ватикана». Это является более подходящим и корректным названием для футбольного коллектива микрогосударства потому, что в Ватикане на постоянной основе проживает чуть менее тысячи человек, и, учитывая религиозную специфику, большинство из них не родились здесь, а являются представителями других государств. Как правило, членами «команды представителей Ватикана» являются члены административного персонала Святого Престола, а также охранники, работники службы уборки и т.д.

sportbc.ba. Папа Франциск во время футбольного турнира в Ватикане

Последние три Папы имели достаточно существенную связь с футболом и помогли Ватикану стать ближе к этому виду спорта. Поляк Иоанн Павел II, возглавлявший Католическую церковь с 1978 по 2005 годы, в юности сам играл в футбол, будучи вратарем команд из Вадовице и Кракова. Его преемник немец Бенедикт XVI, являвшийся понтификом с 2005 по 2013 годы, насколько известно, в юности также любил поиграть с друзьями в футбол, а также поддерживал мюнхенскую «Баварию». Он считал, что футбол в целом помогает молодому поколению воспитываться в атмосфере единения, братства и справедливости. Что же касается Папы Франциска, который был главой Католической церкви после отречения Бенедикта XVI и до 21 апреля нынешнего года, то аргентинец не скрывал, что любит футбол и являлся почитателем «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса. Что интересно, Франциск никогда не видел игры своего звездного футболиста-соотечественника Лионеля Месси, так как еще в 1990 году дал обет, согласно которому никогда не смотрел телевизор.

Впрочем, несмотря на такие взгляды Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска, Ватикан не стремился к более плотному сотрудничеству с ФИФА и УЕФА. Футбол в этом микрогосударстве всегда рассматривали как одну из площадок для обмена с остальным миром посланиями добра, дружбы и братства. Коммерциализация, присущая футбольным турнирам, проводимым под эгидой ФИФА и УЕФА, делала для Ватикана абсолютно нереальным вопрос вступления в эти организации. Именно поэтому различные ответственные деятели, связанные с футболом в Ватикане, неоднократно посылали свой месседж миру – они поддерживают ту игру, которая приносит окружающим любовь и дружбу, а не зациклена на деньгах.

За все время существования сборной Ватикана (точнее, как мы уже выяснили выше – «команды представителей Ватикана», но из соображений привычки будем именовать ее именно так) она провела 31 товарищеский матч, хотя данные в разных источниках на этот счет могут отличаться. В них было добыто 8 побед при 10 ничьих и 13 поражениях.

Чаще всего соперниками сборной Ватикана являлись европейские клубы или команды, связанные с благотворительными организациями. Однако имели место поединки и с другими национальными или региональными командами, например, с Палестиной, которая в 2011 году на своем поле обыграла католиков со счетом 9:1.

За год до этого сборная Ватикана сыграла, пожалуй, свой самый известный поединок в истории. Это была игра против команды, составленной из работников итальянской финансовой полиции, которая завершилась победой последней со счетом 2:1. Чем же особо примечательным запомнился тот матч? Тем, что сборной Ватикана в нем руководил легендарный итальянец Джованни Трапаттони, который добился очень больших успехов на наставническом поприще, в частности, выигрывал Кубок европейских чемпионов с Ювентусом, три Кубка УЕФА (два – с Ювентусом, один – с Интером), а также семь раз становился чемпионом Италии (шесть – с Ювентусом, один – с Интером) и по разу – чемпионом Германии (с Баварией), Португалии (с Бенфикой) и Австрии (с Ред Булл Зальцбург).

После той игры Трапаттони даже предложили стать наставником сборной Ватикана на постоянной основе, но специалист отказался, сославшись на действующий контракт с Футбольной ассоциацией Ирландии, согласно которому он работал коучем национальной команды этой страны вплоть до 2013 года, после чего окончательно ушел на футбольную пенсию.

facebook.com. ФК Ватикан

Что касается последнего задокументированного по состоянию на текущий момент поединка сборной Ватикана по футболу, то он состоялся еще три года назад – в апреле 2022-го. Тогда «команда представителей Ватикана» провела выездной для себя матч против сборной острова Эльба (находится под итальянской юрисдикцией и входит в провинцию Ливорно, регион Тоскана. Широко известен в истории по пребыванию здесь в ссылке французского императора Наполеона I Бонапарта), который завершился поражением гостей со счетом 2:4.

Когда состоится новый поединок «команды представителей Ватикана»? Сейчас однозначно можно сказать только то, что время и возможность заниматься его организацией появиться только после выборов нового понтифика, имя которого Католическая церковь может узнать уже в конце первой полной недели мая…