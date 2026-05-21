Эмери вписал свое имя в ряд рекордов еврокубков
В очередной раз испанский тренер стал победителем Лиги Европы
Испанский тренер Астон Виллы Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.
Трижды испанец выигрывал турнир с Севилией (2014, 2015, 2016) и по одному разу с Вильярреалом (2021) и Астон Виллой (2026).
Эмери стал лишь четвертым тренером, который выигрывал еврокубки с 3+ разными командами. Первыми тремя были Жозе Моуриньо (Порту, Интер, Манчестер Юнайтед, Рома), Рафаэль Бенитес (Валенсия, Ливерпуль, Челси) и Удо Латтек (Бавария, Боруссия Менхенгладбах, Барселона).
Также испанец стал только четвертым тренером, выигравшим 5 еврокубковых финалов. Первыми тремя были Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо и Джованни Трапаттони.
Эмери отметился еще одним интересным достижением: лишь три игрока выигрывали Лигу Европы с одним тренером в составе двух разных команд и принимали участие в обоих финалах:
- Альберто Морено (Севилья и Вильярреал), под руководством Унаи Эмери
- Карлос Бакка (Севилья и Вильярреал), под руководством Унаи Эмери
- Пау Торрес (Вильярреал и Астон Вилла), под руководством Унаи Эмери
Unai Emery (Sevilla, Villarreal & Aston Villa) is just the fourth manager to win a major European trophy with three or more sides after Jose Mourinho (Porto, Inter, Man Utd, Roma), Rafael Benitez (Valencia, Liverpool, Chelsea) and Udo Lattek (Bayern Munich, Borussia… pic.twitter.com/hVM4GdabOC— Squawka (@Squawka) May 20, 2026
5 - No manager has won more major European finals than Unai Emery (level with Carlo Ancelotti, Jose Mourinho and Giovanni Trapattoni). Demographic. pic.twitter.com/CpYBBqzCKr— OptaJoe (@OptaJoe) May 20, 2026
Only three players have won the UEFA Cup/Europa League under the same manager with two different teams and featured in both finals:— Squawka (@Squawka) May 20, 2026
◎ Alberto Moreno (Sevilla and Villarreal)
◎ Carlos Bacca (Sevilla and Villarreal)
◉ Pau Torres (Villarreal and Aston Villa)
It's an Unai Emery…
