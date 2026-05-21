  4. Эмери вписал свое имя в ряд рекордов еврокубков
21 мая 2026, 11:29 | Обновлено 21 мая 2026, 11:47
В очередной раз испанский тренер стал победителем Лиги Европы

Испанский тренер Астон Виллы Унаи Эмери в пятый раз стал победителем Лиги Европы.

Трижды испанец выигрывал турнир с Севилией (2014, 2015, 2016) и по одному разу с Вильярреалом (2021) и Астон Виллой (2026).

Эмери стал лишь четвертым тренером, который выигрывал еврокубки с 3+ разными командами. Первыми тремя были Жозе Моуриньо (Порту, Интер, Манчестер Юнайтед, Рома), Рафаэль Бенитес (Валенсия, Ливерпуль, Челси) и Удо Латтек (Бавария, Боруссия Менхенгладбах, Барселона).

Также испанец стал только четвертым тренером, выигравшим 5 еврокубковых финалов. Первыми тремя были Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо и Джованни Трапаттони.

Эмери отметился еще одним интересным достижением: лишь три игрока выигрывали Лигу Европы с одним тренером в составе двух разных команд и принимали участие в обоих финалах:

  • Альберто Морено (Севилья и Вильярреал), под руководством Унаи Эмери
  • Карлос Бакка (Севилья и Вильярреал), под руководством Унаи Эмери
  • Пау Торрес (Вильярреал и Астон Вилла), под руководством Унаи Эмери
Астон Вилла является рекордсменом еврокубков последних трех сезонов
Третий еврокубковый успех Астон Виллы. Ждать пришлось 44 года
Костюк рассказал, в каком городе Динамо будет проводить матчи Лиги Европы
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Емері безперечно дуже талановитий і успішний тренер, але не для клубів першої величини з їх зірковими складами...
