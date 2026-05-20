Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очередной триумф Эмери. Астон Вилла выиграла Лигу Европы
Лига Европы
Фрайбург
20.05.2026 22:00 – FT 0 : 3
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
20 мая 2026, 23:52 | Обновлено 21 мая 2026, 00:15
1499
35

Очередной триумф Эмери. Астон Вилла выиграла Лигу Европы

В финале «львы» уверенно разобрались с «Фрайбургом»

20 мая 2026, 23:52 | Обновлено 21 мая 2026, 00:15
1499
35 Comments
Очередной триумф Эмери. Астон Вилла выиграла Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В Стамбуле состоялся финальный поединок Лиги Европы, в котором встретились немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла». «Бразильцы из Брайсгау» впервые дошли до решающего противостояния еврокубкового турнира. «Львы» более сорока лет назад играли в финале Кубка европейских чемпионов, в 1982 году взяв главный клубный евротрофей. В том же году «Вилла» выиграла Суперкубок УЕФА.

Уже на 3-й минуте матча на «Бешикташ Парк» номинальные гости создали опасный момент, когда Атуболу пришлось реагировать на удар Роджерса. «Львы» владели территориальным преимуществом, на что «Фрайбург» отвечал агрессивным прессингом и попытками организовывать контратаки.

Угроз воротам было немного, а в середине первого тайма игра переместилась в центр поля.

Сокрушительный удар «бразильцы из Брайсгау» получили перед перерывом. Сначала розыгрыш углового у ворот «Фрайбурга» завершился навесом Роджерса и точным ударом Тилеманса. Вдохновленные успехом «львы» побежали в атаку и сразу удвоили свое преимущество. Буэндия эффектным ударом с правого полуфланга отправил мяч в дальнюю «девятку».

Остатки интриги противостояния вскоре после начала второй половины встречи «похоронил» Роджерс, который замкнул прострел Буэндия. В дальнейшем футболисты «Фрайбурга» выглядели слишком поникшими и не смогли изменить ход событий. «Астон Вилла» уверенно довела поединок до победного окончания и выиграла Лигу Европы.

Триумф в этом еврокубковом турнире стал пятым в тренерской карьере Унаи Эмери. Трижды испанский специалист выигрывал Лигу Европы с «Севильей» и один раз – с «Вильярреалом».

Getty Images/Global Images Ukraine

Лига Европы. Финал.

«Фрайбург» – «Астон Вилла» – 0:3

Голы: Тилеманс (41), Буэндия (45+4), Роджерс (58)

Предупреждения: Трой (5) – Буэндия (16), Кэш (21), Макгинн (84)

«Фрайбург»: Атуболу, Трой, Линхарт (Розенфельдер, 61), Гинтер, Кюблер (Макенго, 73), Хефлер (Хелер, 61), Эггештайн, Грифо (Шерхант, 73), Манзамби, Бесте (Гюнтер, 86), Матанович.

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь (Маатсен, 81), Пау Торрес (Мингс, 88), Конса, Кэш, Тилеманс (Дуглас Луис, 88), Линделеф (Онана, 66), Буэндия (Санчо, 81), Роджерс, Макгинн, Уоткинс.

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион «Бешикташ Парк» (Стамбул, Турция)

ФРАЙБУРГ – АСТОН ВИЛЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Фрайбург – Астон Вилла – 0:3. Разгром в финале Лиги Европы. Видео голов
Трофей для Астон Виллы. Кто получит путевку в ЛЧ по итогам финала ЛЕ
Астон Вилла Лига Европы Фрайбург Фрайбург - Астон Вилла отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20 мая 2026, 16:51 20
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины

Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

Президент Лацио: «Игроки выходят на поле и пачкают шорты»
Футбол | 20 мая 2026, 22:59 0
Президент Лацио: «Игроки выходят на поле и пачкают шорты»
Президент Лацио: «Игроки выходят на поле и пачкают шорты»

Клаудио Лотито недоволен тренерами, футболистами и фанатами

Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20.05.2026, 10:40
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине
Футбол | 20.05.2026, 20:50
40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине
40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Футбол | 20.05.2026, 07:02
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Комментарии 35
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну це вже точно турнір Емері)
Ответить
+5
Вилла-Вілья-Севілья)) 
Ответить
+5
Думаю ніхто не сумнівається що всі кубки Європи  поїдуть до Англії. Чи ще є ті хто свято вірять в ПСЖ
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Этот турнир реально имени Эмери! Ну Виллу с трофеем.🏆 С победой всех ее болельщиков и всех рождённых под созвездием льва!🦁 (да, и тебя, киево-черниговец тоже - я помню😜)
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Фрайбург намотали на вилы)
Ответить
+3
Принц Уильям доволен. Король ЛЕ Эмери очень доволен. Все довольны, кроме немцев.
Ответить
+2
Останнє слово за Арсеналом для повного комплекту
Ответить
+2
Красавчєг Еміліано: чемпіон світу, чемпіон континенту, тепер ще й із єврокубком буде.
Ответить
+1
Напевно УЄФА потрібно подарувати  Унаю Емері особистий кубок ЛЄ (нащодок Кубку УЄФА) з вигравіруваним його іменем...
Ответить
+1
Ця Вiлла i з ПСЖ мала б шанси)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
То прям різниці в фіналах чи біля них в ЛЄ і ЛК майже немає. Перемагають англійці скоріше всього, і не тільки тут. Та й інші учасники. 5-6 місце провідних чемпіонатів. То яка там різниця між ними тим більше в наступному сезоні. В ЛЧ думаю складніше для англійців буде.
Ответить
0
А який це вже за ліком  кубок УЄФА в Емері?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Феноменальний тренер) 
Ответить
0
Передбачувано, але шкода що без інтриги...
Ответить
0
Вечер однокалиточных финалов.
Ответить
0
Гівно
Ответить
-3
Фрайбургу треба було повчитися у Шахтаря як грати з англійськими командами. Шахтар грав значно краще, а тут гра в одні ворота. 
Ответить
-10
Показать Скрыть 12 ответов
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 3
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 17
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 3
Баскетбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 20
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем