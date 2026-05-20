Очередной триумф Эмери. Астон Вилла выиграла Лигу Европы

В Стамбуле состоялся финальный поединок Лиги Европы, в котором встретились немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла». «Бразильцы из Брайсгау» впервые дошли до решающего противостояния еврокубкового турнира. «Львы» более сорока лет назад играли в финале Кубка европейских чемпионов, в 1982 году взяв главный клубный евротрофей. В том же году «Вилла» выиграла Суперкубок УЕФА.

Уже на 3-й минуте матча на «Бешикташ Парк» номинальные гости создали опасный момент, когда Атуболу пришлось реагировать на удар Роджерса. «Львы» владели территориальным преимуществом, на что «Фрайбург» отвечал агрессивным прессингом и попытками организовывать контратаки.

Угроз воротам было немного, а в середине первого тайма игра переместилась в центр поля.

Сокрушительный удар «бразильцы из Брайсгау» получили перед перерывом. Сначала розыгрыш углового у ворот «Фрайбурга» завершился навесом Роджерса и точным ударом Тилеманса. Вдохновленные успехом «львы» побежали в атаку и сразу удвоили свое преимущество. Буэндия эффектным ударом с правого полуфланга отправил мяч в дальнюю «девятку».

Остатки интриги противостояния вскоре после начала второй половины встречи «похоронил» Роджерс, который замкнул прострел Буэндия. В дальнейшем футболисты «Фрайбурга» выглядели слишком поникшими и не смогли изменить ход событий. «Астон Вилла» уверенно довела поединок до победного окончания и выиграла Лигу Европы.

Триумф в этом еврокубковом турнире стал пятым в тренерской карьере Унаи Эмери. Трижды испанский специалист выигрывал Лигу Европы с «Севильей» и один раз – с «Вильярреалом».

Лига Европы. Финал.

«Фрайбург» – «Астон Вилла» – 0:3

Голы: Тилеманс (41), Буэндия (45+4), Роджерс (58)

Предупреждения: Трой (5) – Буэндия (16), Кэш (21), Макгинн (84)

«Фрайбург»: Атуболу, Трой, Линхарт (Розенфельдер, 61), Гинтер, Кюблер (Макенго, 73), Хефлер (Хелер, 61), Эггештайн, Грифо (Шерхант, 73), Манзамби, Бесте (Гюнтер, 86), Матанович.

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь (Маатсен, 81), Пау Торрес (Мингс, 88), Конса, Кэш, Тилеманс (Дуглас Луис, 88), Линделеф (Онана, 66), Буэндия (Санчо, 81), Роджерс, Макгинн, Уоткинс.

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион «Бешикташ Парк» (Стамбул, Турция)

