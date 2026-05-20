  4. Фрайбург – Астон Вилла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
20 мая 2026, 23:05 | Обновлено 20 мая 2026, 23:10
Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая проходит финальный матч Лиги Европы сезона 2025/26 между командами Фрайбург и Астон Вилла.

Коллективы играют на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы 2025/26. Финал, 20 мая

Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+4

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Тилеманс, 41 мин.

ГОЛ! 0:2 Буэндия, 45+4 мин.

Даниил Агарков
