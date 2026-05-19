20 мая на Бешикташ Парк пройдет матч финала Лиги Европы, в котором Фрайбург встретится с Астон Виллой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда год назад могла и должна была закончить на четвертой строчке Бундеслиги. Но не выдержала давления и в концовке все-таки уступила Боруссии из Дортмунда. Сейчас шансов показать такое не было, хотя сезон прошел довольно неплохо и на внутренней арене: стали седьмыми в чемпионате, обойдя все же Айнтрахт, и в кубке закончили борьбу только в четвертьфинале.

Но главные подвиги немцы припасли на Лигу Европы. Там они впервые проиграли только в последнем туре основного этапа. Правда, плей-офф начинали с 0:1 в Генке. Но потом было достаточно уверенно пройдено и бельгийцев, и, особенно, Сельту (3:0 и 3:1). И, неожиданно, уступив минимально на выезде столь опытному еврокубковому бойцу, как Брага, за те 1:2 взяли убедительный реванш дома, выиграв 3:1.

Астон Вилла

Клуб имеет славную историю и немалые амбиции. Но до появления в Бирмингеме Эмери он разве что в Чемпионшипе играл, а не в еврокубках. С Унаи же год назад англичане были неплохи в Лиге чемпионов. И, после победы над Ливерпулем в прошлом туре АПЛ, практически гарантировали, что вернутся туда - на 99 процентов четвертое итоговое место себе гарантировали.

Ну, а в 2025/2026 пришлось сыграть в Лиге Европы - и все вспомнили, почему это фирменный турнир для Унаи. Ведь его подопечные показывали долго практически стопроцентную статистику, с разовой осечкой против Гоу Эхед Иглс. Снова они оступились только в полуфинале. Но после тех 0:1 с Ноттингем Форест был разгром с четырьмя безответными голами.

Статистика личных встреч

Такого варианта футбольного противостояния между Германией и Англией еще не было, данный поединок станет для сторон первым очным.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут немцы смогут создать реальные проблемы. Все козыри у номинальных гостей, и они выиграют в Стамбуле уже в основное время встречи (коэффициент - 1,70).