В среду, 20 мая, состоится финальный поединок Лиги Европы, в котором встретятся немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла». Матч пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе «Бешикташ Парк», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В плей-офф Лиги Европы «Фрайбург» прошел «Генк» (0:1 в гостях и 5:1 дома), «Сельту» (3:0 дома и 3:1 в гостях) и «Брагу» (1:2 в гостях и 3:1 дома). «Астон Вилла» в 1/8 финала оставила за бортом турнира «Лилль» (1:0 в гостях и 2:0 дома), в 1/4 финала разобралась с «Болоньей» (3:1 в гостях и 4:0 дома), а в полуфинале справилась с «Ноттингем Форрест» (0:1 в гостях и 4:0 дома).

«Бразильцы из Брайсгау» впервые вышли в финал еврокубкового турнира. Английская команда в далеком 1982-м выигрывала Кубок европейских чемпионов и в том же году взяла Суперкубок УЕФА. Также «львы» дважды становились победителями Кубка Интертото.

