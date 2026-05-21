Унаи ЭМЕРИ: «Титул Лиги Европы? Это действительно нечто фантастическое»

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери поделился эмоциями после триумфа своей команды в финале Лиги Европы, где его подопечные разбили Фрайбург (3:0).

«В этом году мы играли очень серьезно – сосредоточенно и, конечно, игроки – они показали свое желание. Я говорил им, что нам нужно желание в этом турнире, и мы должны показать его на поле. На поле именно вы являетесь главными действующими лицами, и они это сделали.

Это действительно нечто фантастическое. Европа дала нам очень многое, и мне лично тоже много. И я всегда очень благодарен Европе. За каждый турнир: Лигу конференций, Лигу чемпионов, Лигу Европы, но особенно Лигу Европы. Я благодарен клубам, в которых работал, потому что они указали путь. Поддержка, которую я имел в Испании с «Валенсией», «Севильей», «Вильярреалом», и здесь с «Астон Виллой», и, конечно, игроки.

Мы развивались четко и уверенно, и этот трофей – награда. Когда я пришел, моей мечтой было играть в Европе, играть в финалах – наш опыт за последние три года привел к этому. Болельщикам этого не хватало долгое время, и это достижение – для них. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Этот финал – подтверждение того, как мы прогрессируем. Это очень важно для игроков и, конечно, для болельщиков, потому что они путешествовали с нами весь сезон, ездили на выездные матчи, прилагали огромные усилия, чтобы быть с нами, передавая нам свою энергию», – сказал Эмери.