Классико в УПЛ, YNWA в АПЛ, голы легионеров, драма в хоккее, дата для Усика
Главные новости за 27 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 апреля.
1А. Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Команда Шовковского отыграла два мяча отставания во втором тайме
1B. Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Центральный матч 26-го тура УПЛ завершился вничью со счетом 2:2
1С. Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги
1D. Пациент еще жив. Ворскла уничтожила Верес в Полтаве
В этой игре голевые передачи раздавал даже вратарь полтавчан
1E. Победа была так близка. Колос и Полесье сыграли вничью
«Колоски» и «волки» расписали мировую благодаря голам во втором тайме
2. ОФИЦИАЛЬНО. Определен следующий соперник Усика. Известна дата мегафайта
Александр проведет бой против Даниэля Дюбуа
3А. У АПЛ новый чемпион. Ливерпуль разгромил Тоттенхэм
Подопечные Арне Слота получили первое место за четыре тура до завершения чемпионата
3B. Горожане в финале. Ман Сити в гостях разобрался с Ноттингем Форест
Команде Пепа Гвардиолы предстоит встретиться с «Кристал Пэлас»
4A. Свитолина разобрала Рыбакину и вышла в 1/8 финала супертурнира в Мадриде
Элину не остановить! Украинка в двух сетах одолела 11-ю ракетку мира в столице Испании
4B. Костюк в Мадриде намучалась с Кудерметовой после 6:0, но дожала «нейтралку»
Марта в трех сетах одолела Веронику и пробилась в 1/8 финала тысячника в Испании
4C. Людмила Киченок с Кенин выбили Киз и Саккари из парного разряда в Мадриде
Украинской-американский тандем одержал победу в двух сетах на пути в четвертьфинал
5. 6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
Украинцы уступили сборной Великобритании
6A. Украинское шоу в Турции: Сикан и Зубков разорвали Аланьяспор
«Трабзонспор» одержал победу в сверхрезультативном матче
6B. Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции
Украинский нападающий забил через 2 минуты после выхода на замену
7A. Фиаско Интера. Рома и Довбик добыли сенсационную победу над лидером Серии А
Римляне переиграли нерадзурри со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии
7B. Интер не обрадуется. Наполи с дублем Мактоминея одолел Торино
В параллельном матче «Аталанта» поделила очки с «Лечче»
8A. Сенсация. Украинки проходят на Евроволей U16 несмотря на поражение
Украина попадает в финал Евроволея как одна из лучших третьих команд среди всех групп
8B. Идут на защиту чемпионства. Днепр уверенно победил Киев-Баскет
Команды начали серию финальных игр
8C. Ураган стал обладателем Кубка Украины 2024/25 по футзалу
«Сухая Балка» смогла отыграться с 0:3
9A. Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Чжао Синьтун в китайском дерби переиграл Лей Пейфана в 1/8 финала ЧМ
9B. Взял 6 фреймов подряд. Ронни О'Салливан очень близок к победе над китайцем
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9C. Взял барьер в 100 сенчури за сезон! Трамп достиг невероятного показателя
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