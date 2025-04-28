Классико в УПЛ, YNWA в АПЛ, голы легионеров, драма в хоккее, дата для Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 апреля.

1А. Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки

Команда Шовковского отыграла два мяча отставания во втором тайме

1B. Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК

Центральный матч 26-го тура УПЛ завершился вничью со счетом 2:2

1С. Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги

1D. Пациент еще жив. Ворскла уничтожила Верес в Полтаве

В этой игре голевые передачи раздавал даже вратарь полтавчан

1E. Победа была так близка. Колос и Полесье сыграли вничью

«Колоски» и «волки» расписали мировую благодаря голам во втором тайме

2. ОФИЦИАЛЬНО. Определен следующий соперник Усика. Известна дата мегафайта

Александр проведет бой против Даниэля Дюбуа

3А. У АПЛ новый чемпион. Ливерпуль разгромил Тоттенхэм

Подопечные Арне Слота получили первое место за четыре тура до завершения чемпионата

3B. Горожане в финале. Ман Сити в гостях разобрался с Ноттингем Форест

Команде Пепа Гвардиолы предстоит встретиться с «Кристал Пэлас»

4A. Свитолина разобрала Рыбакину и вышла в 1/8 финала супертурнира в Мадриде

Элину не остановить! Украинка в двух сетах одолела 11-ю ракетку мира в столице Испании

4B. Костюк в Мадриде намучалась с Кудерметовой после 6:0, но дожала «нейтралку»

Марта в трех сетах одолела Веронику и пробилась в 1/8 финала тысячника в Испании

4C. Людмила Киченок с Кенин выбили Киз и Саккари из парного разряда в Мадриде

Украинской-американский тандем одержал победу в двух сетах на пути в четвертьфинал

5. 6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею

Украинцы уступили сборной Великобритании

6A. Украинское шоу в Турции: Сикан и Зубков разорвали Аланьяспор

«Трабзонспор» одержал победу в сверхрезультативном матче

6B. Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции

Украинский нападающий забил через 2 минуты после выхода на замену

7A. Фиаско Интера. Рома и Довбик добыли сенсационную победу над лидером Серии А

Римляне переиграли нерадзурри со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии

7B. Интер не обрадуется. Наполи с дублем Мактоминея одолел Торино

В параллельном матче «Аталанта» поделила очки с «Лечче»

8A. Сенсация. Украинки проходят на Евроволей U16 несмотря на поражение

Украина попадает в финал Евроволея как одна из лучших третьих команд среди всех групп

8B. Идут на защиту чемпионства. Днепр уверенно победил Киев-Баскет

Команды начали серию финальных игр

8C. Ураган стал обладателем Кубка Украины 2024/25 по футзалу

«Сухая Балка» смогла отыграться с 0:3

9A. Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира

Чжао Синьтун в китайском дерби переиграл Лей Пейфана в 1/8 финала ЧМ

9B. Взял 6 фреймов подряд. Ронни О'Салливан очень близок к победе над китайцем

Люка Бресель из Бельгии с огромным перевесом лидирует в матче против Дина

9C. Взял барьер в 100 сенчури за сезон! Трамп достиг невероятного показателя

Лидер мирового рейтинга укрепил перевес над Шоном Мерфи в 1/8 финала ЧМ

10A. Эдуард ЗАХАРЧЕНКО: «Мне еще повезло, что разбил только телефон Бобкина»

Эпатажный голкипер, автор первого вратарского гола в истории ЧУ, дал яркое интервью Sport.ua

10B. Первая женщина, получившая очки в Ф1. Как Ломбарди удалось это 50 лет назад

Уникальная карьера и достижения самой успешной гонщицы в истории Формулы-1