Горожане в финале. Ман Сити в гостях разобрался с Ноттингем Форест

В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Встречу принимал Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В каждом из таймов гости забили по голу: в первом тайме отличился Рико Льюис, а во втором – Йошко Гвардиол. Матч завершился со счетом 0:2.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».

Кубок Англии. 1/2 финала

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Льюис, 2, Гвардиол, 51

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.