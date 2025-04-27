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Кубок Англии
Ноттингем Форест
27.04.2025 18:30 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Кубок Англии
27 апреля 2025, 20:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:34
467
1

Горожане в финале. Ман Сити в гостях разобрался с Ноттингем Форест

Команде Пепа Гвардиолы предстоит встретиться с «Кристал Пэлас»

27 апреля 2025, 20:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:34
467
1
Горожане в финале. Ман Сити в гостях разобрался с Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Встречу принимал Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В каждом из таймов гости забили по голу: в первом тайме отличился Рико Льюис, а во втором – Йошко Гвардиол. Матч завершился со счетом 0:2.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».

Кубок Англии. 1/2 финала

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Льюис, 2, Гвардиол, 51

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Рико Льюис Ноттингем Форест - Манчестер Сити Йошко Гвардиол Кристал Пэлас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Artem_Ponomar
вот свято буде для Пелеса якщо у фіналі зроблять сенсацію, коли в останній раз вони були такі близькі до якогось трофею
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