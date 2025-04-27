Горожане в финале. Ман Сити в гостях разобрался с Ноттингем Форест
Команде Пепа Гвардиолы предстоит встретиться с «Кристал Пэлас»
В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».
Встречу принимал Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву
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В каждом из таймов гости забили по голу: в первом тайме отличился Рико Льюис, а во втором – Йошко Гвардиол. Матч завершился со счетом 0:2.
В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».
Кубок Англии. 1/2 финала
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Льюис, 2, Гвардиол, 51
Фото матча:
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