Ноттингем – Манчестер Сити. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии 27 апреля в 18:30
27 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Манчестер Сити.
Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Путь Ноттингема к полуфиналу: Лутон Таун (2:0), Эксетер Сити (2:2, пен. 4:2), Ипсвич (1:1, пен. 5:4), Брайтон (0:0, 4:3).
Путь Манчестер Сити к полуфиналу: Солфорд (8:0), Лейтон Ориент (2:1), Плимут (3:1), Борнмут (2:1).
Победитель противостояния выйдет в решающий поединок соревнований, где сыграет с Кристал Пэлас.
Ноттингем – Манчестер Сити. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Латвия ждет указаний УЕФА
Команда обыграла Казахстан и завершила турнир на второй позиции