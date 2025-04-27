27 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Путь Ноттингема к полуфиналу: Лутон Таун (2:0), Эксетер Сити (2:2, пен. 4:2), Ипсвич (1:1, пен. 5:4), Брайтон (0:0, 4:3).

Путь Манчестер Сити к полуфиналу: Солфорд (8:0), Лейтон Ориент (2:1), Плимут (3:1), Борнмут (2:1).

Победитель противостояния выйдет в решающий поединок соревнований, где сыграет с Кристал Пэлас.

Ноттингем – Манчестер Сити. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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