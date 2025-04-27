Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем – Манчестер Сити. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Англии
Ноттингем Форест
27.04.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
27 апреля 2025, 07:19 |
5
0

Ноттингем – Манчестер Сити. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии 27 апреля в 18:30

27 апреля 2025, 07:19 |
5
0
Ноттингем – Манчестер Сити. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

27 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Ноттингем Форест и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Путь Ноттингема к полуфиналу: Лутон Таун (2:0), Эксетер Сити (2:2, пен. 4:2), Ипсвич (1:1, пен. 5:4), Брайтон (0:0, 4:3).

Путь Манчестер Сити к полуфиналу: Солфорд (8:0), Лейтон Ориент (2:1), Плимут (3:1), Борнмут (2:1).

Победитель противостояния выйдет в решающий поединок соревнований, где сыграет с Кристал Пэлас.

Ноттингем – Манчестер Сити. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Ноттингем – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Большая сенсация. Определен первый финалист Кубка Англии 2024/25
Кристал Пэлас – Астон Вилла. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE
ФОТО. Лысый Эрлинг Холанд шокировал соцсети. Что случилось?
смотреть онлайн Ноттингем Форест Манчестер Сити Ноттингем Форест - Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Футзал | 26 апреля 2025, 14:55 7
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать

Латвия ждет указаний УЕФА

Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Хоккей | 26 апреля 2025, 22:40 15
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею
Победный финал. Сборная Украины U-18 провела последний матч на ЧМ по хоккею

Команда обыграла Казахстан и завершила турнир на второй позиции

Интер – Рома. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 27.04.2025, 06:01
Интер – Рома. Прогноз и анонс на суперматч
Интер – Рома. Прогноз и анонс на суперматч
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 27.04.2025, 06:15
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Футбол | 27.04.2025, 00:55
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плохие новости для Реала. Известна заявка Барселоны на финал Кубка Испании
Плохие новости для Реала. Известна заявка Барселоны на финал Кубка Испании
25.04.2025, 12:28 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
26.04.2025, 02:50
Бокс
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
26.04.2025, 04:57 2
Футбол
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 6
Футбол
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
25.04.2025, 07:48 5
Бокс
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
25.04.2025, 18:10 4
Футбол
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем