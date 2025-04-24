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Кубок Англии
Ноттингем Форест
27.04.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Кубок Англии
24 апреля 2025, 20:56 |
57
0

Ноттингем Форест – Ман Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Англии

Поединок состоится 27 апреля в 18:30 по Киеву

24 апреля 2025, 20:56 |
57
0
Ноттингем Форест – Ман Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Англии «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» стартовал в розыгрыше Кубка Англии победой над клубом «Лутон Таун» (2:0). Следующим соперником «лесников» стал Эксетер Сити». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 2:2. А в серии пенальти точнее были футболисты «Ноттингем Форест» (4:2). Далее на пути команды встретился «Ипсвич Таун». «Ноттингем Форест» после 1:1 в игровое время снова победил в серии пенальти (5:4). В четвертьфинале против «Брайтона» игрокам «Ноттингем Форест» снова пригодились крепкие нервы и умение реализовывать одиннадцатиметровые (0:0, 4:3 по пенальти).

Манчестер Сити

В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» встретился с Солфордом и разгромил соперника со счетом 8:0. Далее было сложнее. «Лейтон Ориент» оказал упорное сопротивление, но все же уступил со счетом 1:2. Следующим соперником «Манчестер Сити» стал «Плимут», который до этого выбил из турнира «Ливерпуль». Украинский легионер «Плимута» Максим Таловеров открыл счет в матче, но «Манчестер Сити» ответил тремя голами и прошел в четвертьфинал. Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Борнмут» (2:1) но из-за травмы потеряла Эрлинга Холанда.

Личные встречи

Из последних пяти матчей «Ноттингем Форест» выиграл один. На счету «Манчестер Сити» три победы. Еще одна встреча завершилась вничью.

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В матчах Кубка Англии «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,25 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» составляет 3,75 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Миленкович, Мурилло, Тоффоло, Домингес, Андерсон, Эланга, Гиббз-Уайт, Данилу, Вуд.
  • «Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Рубен Диаш, О'Райли, Матеуш Нунеш, Ковачич, Мармуш, Гюндоган, Бернарду Силва, Макати, Де Брюйне.

Прогноз

«Манчестер Сити» не стоит тянуть до серии пенальти. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
27 апреля 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Забьют обе команды 1,80 Сделать ставку

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Ноттингем Форест - Манчестер Сити Ноттингем Форест Манчестер Сити Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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