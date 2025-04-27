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Кубок Англии
Ноттингем Форест
27.04.2025 18:30 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Кубок Англии
27 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:02
266
0

Ноттингем Форест – Ман Сити – 0:2. Горожане в финале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Англии

27 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:02
266
0
Ноттингем Форест – Ман Сити – 0:2. Горожане в финале. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Встречу принимал Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости добыли победу со счетом 0:2.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».

Кубок Англии. 1/2 финала

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Льюис, 2, Гвардиол, 51

Видеообзор матча:

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Манчестер Сити).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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