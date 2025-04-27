27.04.2025 18:30 – FT 0 : 2
Кубок Англии27 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:02
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Ноттингем Форест – Ман Сити – 0:2. Горожане в финале. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Англии
27 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:02
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В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».
Встречу принимал Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости добыли победу со счетом 0:2.
В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».
Кубок Англии. 1/2 финала
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Льюис, 2, Гвардиол, 51
Видеообзор матча:
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Манчестер Сити).
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