Ноттингем Форест – Ман Сити – 0:2. Горожане в финале. Видеообзор матча

В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити».

Встречу принимал Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по Киеву.

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Гости добыли победу со счетом 0:2.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».

Кубок Англии. 1/2 финала

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Льюис, 2, Гвардиол, 51

Видеообзор матча: