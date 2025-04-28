ГВАРДИОЛА: «Семь полуфиналов подряд, три финала – это наше поколение»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола после победы над Ноттингем Форест (2:0) заявил, что выход в третий подряд финал Кубка Англии говорит о высоком уровне и настрое его игроков и клуба в целом:

«Семь полуфиналов подряд, три финала – это говорит очень много о нашем поколении игроков и о самом клубе. Мы действительно рады, что оказались там. Этот сезон не был хорошим, потому что его определяет Премьер-лига.

С тех пор как я здесь, мы всегда были в полуфинале, но мы пытаемся избежать ущерба и квалифицироваться в Лигу чемпионов. У нас есть пять дней, чтобы подготовиться к такой команде, как Вулверхэмптон, которая играет действительно хорошо.

У нас есть четыре финала в лиге и, потом, невероятно рады сыграть с Кристал Пэлас здесь, на Уэмбли. В субботу вы видели, насколько они хороши.

Ранний гол помог нам, потом мы продолжили играть в темпе, но не были умными в финальной трети поля. У нас было три или четыре шанса, когда мы не забили.

У соперников тоже были шансы, и нам повезло с перекладиной, нельзя это отрицать, но в целом мы сыграли очень хорошо. Реально рады, что снова в финале».