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Кубок Англии
Ноттингем Форест
27.04.2025 18:30 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Англия
28 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 28 апреля 2025, 06:13
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ГВАРДИОЛА: «Семь полуфиналов подряд, три финала – это наше поколение»

Манчестер Сити в третий раз подряд пробился в финал Кубка Англии

28 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 28 апреля 2025, 06:13
101
0
ГВАРДИОЛА: «Семь полуфиналов подряд, три финала – это наше поколение»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола после победы над Ноттингем Форест (2:0) заявил, что выход в третий подряд финал Кубка Англии говорит о высоком уровне и настрое его игроков и клуба в целом:

«Семь полуфиналов подряд, три финала – это говорит очень много о нашем поколении игроков и о самом клубе. Мы действительно рады, что оказались там. Этот сезон не был хорошим, потому что его определяет Премьер-лига.

С тех пор как я здесь, мы всегда были в полуфинале, но мы пытаемся избежать ущерба и квалифицироваться в Лигу чемпионов. У нас есть пять дней, чтобы подготовиться к такой команде, как Вулверхэмптон, которая играет действительно хорошо.

У нас есть четыре финала в лиге и, потом, невероятно рады сыграть с Кристал Пэлас здесь, на Уэмбли. В субботу вы видели, насколько они хороши.

Ранний гол помог нам, потом мы продолжили играть в темпе, но не были умными в финальной трети поля. У нас было три или четыре шанса, когда мы не забили.

У соперников тоже были шансы, и нам повезло с перекладиной, нельзя это отрицать, но в целом мы сыграли очень хорошо. Реально рады, что снова в финале».

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Манчестер Сити).
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Манчестер Сити Кристал Пэлас Ноттингем Форест Кубок Англии по футболу Ноттингем Форест - Манчестер Сити Пеп Гвардиола пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
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