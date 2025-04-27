Интер не обрадуется. Наполи с дублем Мактоминея одолел Торино
В параллельном матче «Аталанта» поделила очки с «Лечче»
В воскресенье, 27 апреля, состоялось 2 матча 34-го тура Серии А.
«Наполи» дома разобрался с «Торино» благодаря дублю Мактоминея. Теперь коллектив Антонио Конте оторвался от «Интера» на 3 очка и возглавил турнирную таблицу.
В параллельном матче «Аталанта» сыграла вничью с «Лечче». Команді обменялись голами с пенальти: в первом тайме с 11-метровой отметки забил Карлссон, во второй половине встречи удар с точки реализовал нападающий хозяев Матео Ретеги.
После сыгранных матчей команді расположились на следующих позициях:
- «Наполи»: 1-е место, 74 очка
- «Аталанта»: 3-е место, 65 очков
- «Торино»: 10-е место, 43 очка
- «Лечче»: 17-е место, 27 очков
Серия А. 34-й тур
Наполи – Торино – 2:0
Голы: Мактоминей, 7, 41
Аталанта – Лечче – 1:1
Голы: Ретеги, 69 (пенальти) – Карлссон, 29 (пенальти)
Фото матчей:
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