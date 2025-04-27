Интер не обрадуется. Наполи с дублем Мактоминея одолел Торино

В воскресенье, 27 апреля, состоялось 2 матча 34-го тура Серии А.

«Наполи» дома разобрался с «Торино» благодаря дублю Мактоминея. Теперь коллектив Антонио Конте оторвался от «Интера» на 3 очка и возглавил турнирную таблицу.

В параллельном матче «Аталанта» сыграла вничью с «Лечче». Команді обменялись голами с пенальти: в первом тайме с 11-метровой отметки забил Карлссон, во второй половине встречи удар с точки реализовал нападающий хозяев Матео Ретеги.

После сыгранных матчей команді расположились на следующих позициях:

«Наполи»: 1-е место, 74 очка

«Аталанта»: 3-е место, 65 очков

«Торино»: 10-е место, 43 очка

«Лечче»: 17-е место, 27 очков

Серия А. 34-й тур

Наполи – Торино – 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 41

Аталанта – Лечче – 1:1

Голы: Ретеги, 69 (пенальти) – Карлссон, 29 (пенальти)

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.