Фиаско Интера. Рома и Довбик добыли сенсационную победу над лидером Серии А
Римляне переиграли нерадзурри со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии
27 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Рома.
Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра сенсационной победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол на 22-й минуте с передачи Эльдора Шомуродова забил Матиас Суле.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 86 минут без результативных действий, после чего был заменен на Стефана Эль-Шаарави.
Интер потерял важнейшие очки в борьбе с Наполи за Скудетто. У обоих команд сейчас по 71 пункту, но у неаполитанцев одна игра в запасе – 27 апреля в 21:45 подопечные Антонио Конте встретяття с Торино.
Рома благодаря победе взлетела на пятое место. В активе римлян 60 пунктов. Коллектив Клаудио Раньери продолжает невероятную беспроигрышную серию в чемпионате Италии – 17 поединков подряд Рома забирает минимум одно очко.
В параллельном поединке Фиорентина одолела Эмполи 2:1. Украинский футболист гостей Виктор Коваленко появился на поле на 77-й минуте, голевыми действиями не отличился.
Топ-6 Серии А: Наполи (71), Интер (71), Аталанта (64), Болонья (60), Рома (60), Ювентус (59).
Серия А 2024/25. 34-й тур, 27 апреля
Интер – Рома – 0:1
Гол: Суле, 22
Фиорентина – Эмполи – 2:1
Голы: Адли, 7, Мандрагора, 25 – Фаццини, 57
Фотогалерея матча Интер – Рома
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