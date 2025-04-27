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  4. Фиаско Интера. Рома и Довбик добыли сенсационную победу над лидером Серии А
Чемпионат Италии
Интер Милан
27.04.2025 16:00 – FT 0 : 1
Рома
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Италия
27 апреля 2025, 18:01 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:05
283
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Фиаско Интера. Рома и Довбик добыли сенсационную победу над лидером Серии А

Римляне переиграли нерадзурри со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии

27 апреля 2025, 18:01 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:05
283
1
Фиаско Интера. Рома и Довбик добыли сенсационную победу над лидером Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Рома.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра сенсационной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте с передачи Эльдора Шомуродова забил Матиас Суле.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 86 минут без результативных действий, после чего был заменен на Стефана Эль-Шаарави.

Интер потерял важнейшие очки в борьбе с Наполи за Скудетто. У обоих команд сейчас по 71 пункту, но у неаполитанцев одна игра в запасе – 27 апреля в 21:45 подопечные Антонио Конте встретяття с Торино.

Рома благодаря победе взлетела на пятое место. В активе римлян 60 пунктов. Коллектив Клаудио Раньери продолжает невероятную беспроигрышную серию в чемпионате Италии – 17 поединков подряд Рома забирает минимум одно очко.

В параллельном поединке Фиорентина одолела Эмполи 2:1. Украинский футболист гостей Виктор Коваленко появился на поле на 77-й минуте, голевыми действиями не отличился.

Топ-6 Серии А: Наполи (71), Интер (71), Аталанта (64), Болонья (60), Рома (60), Ювентус (59).

Серия А 2024/25. 34-й тур, 27 апреля

Интер – Рома – 0:1

Гол: Суле, 22

Фиорентина – Эмполи – 2:1

Голы: Адли, 7, Мандрагора, 25 – Фаццини, 57

Фотогалерея матча Интер – Рома

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Серия A Интер Милан Рома Рим Интер - Рома чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Матиас Суле Фиорентина Эмполи Виктор Коваленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Victor673256ua
Рома вже в кроці від зони ЛЧ. Коли Раньєрі прийшов, про це ніхто й не думав
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